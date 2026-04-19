Glumica Natali Portman ponovo je trudna u 44. godin.
Očekuje treće dete, a vest je otkrila u intervjuu, naglašavajući koliko je zahvalna zbog nove trudnoće.
Kako je rekla, ona i njen partner, francuski muzičar i producent Tangi Destabl, presrećni su zbog prinove. Inače, glumica već ima dvoje dece iz prethodnog braka sa Bendžaminom Milepidom.
Kako je istakla, ovu trudnoću doživljava drugačije nego ranije – sa više mira, sigurnosti i zahvalnosti.
- Znam koliko je ovo privilegija i čudo - poručila je Natali.
Dodala je da se oseća dobro i da ima više energije nego što je očekivala, te da ostaje aktivna kroz plivanje i vežbe.
