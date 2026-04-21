Usnija Redžepova preminula je 1. oktobra pre 11 godina nakon što je izgubila bitku sa opakom bolešću.

Njene kolege i obožavaoci pamte je po velikom doprinosu muzičkoj sceni.

Usnija Redžepova ostavila je iza sebe vanvremenske pesme i neizbrisiv trag u domaćoj muzici, a umrla je u teškim uslovima.

Dok se pevačica borila sa teškom bolešću, u javnosti se spekulisalo da su se njoj bliski ljudi otimali oko imovine.

"Ne puštajte me, ostanite sa mnom. Umirem"

Njeni poslednji dani bili su surovo teški. Patila je, bolovi su bili nepodnošljivi, ali ipak je do poslednjeg daha verovala da će se oporaviti.

- Ne puštajte me, ostanite sa mnom. Umirem! Gotova sam! Borim se koliko mogu, hoću da ozdravim. Svakodnevno se mučim s bolovima i teško dišem. Stanje mi se mnogo pogoršalo. Ležim u krevetu, jedva uspevam da sedim. Pokušala sam da ustanem kako bih prošetala, ali ne mogu se osloniti na noge. Dosta sam smršala, kao da nisam ja, ljudi me čak i ne prepoznaju. Pijem samo vodu, nemam snage ni da jedem - objasnila je ona tada.

