Glumci Leonardo Dikaprio i Bred Pit mogli bi da zaigraju ljubavnike u novom filmu reditelja Martina Skorsezea "What Happens at Night".



Holivud bruji o potpuno neočekivanoj vesti koja je iznenadila i publiku i filmsku industriju. Prema navodima dobro obaveštenih izvora, legendarni glumci Bred Pit i Leonardo Dikaprio navodno su dobili uloge ljubavnika u novom, dugo iščekivanom filmu reditelja Martin Skorseze.

Leonardo Dikaprio uveliko snima film "What Happens at Night" koji režira Martin Skorseze.

Poznat po detaljnoj razradi likova i grandioznom pripovedanju, Skorseze ovoga puta, kako tvrde izvori, pomera granice svog stvaralaštva. U središtu priče nalazi se intimna i emotivno složena naracija koja bi mogla da predstavlja potpuno novi pravac u njegovoj karijeri.

Vest je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde su fanovi podeljeni između oduševljenja i neverice. Dok jedni smatraju da će ovo biti pravo remek-delo i glumačka poslastica, drugi se pitaju da li je u pitanju samo još jedna dobro osmišljena holivudska šala.

Ipak, insajderi iz industrije nagoveštavaju da bi upravo ova saradnja mogla da redefiniše žanr romantične drame u modernom dobu. Ako se ove informacije ispostave kao tačne, publiku očekuje nesvakidašnje filmsko iskustvo koje će se dugo prepričavati.

Film "What Happens at Night" je zasnovan na istoimenom romanu Pitera Kamerona, dok scenario potpisuje Patrik Marber. Radnja prati američki par koji boravi u jednom evropskom gradu, gde neobičan i uznemirujući hotel pretvara njihovu ljubav i strahove u pravu borbu prsa u prsa.

Pored Dikaprija i Dženifer Lorens, moćnu glumačku postavu čine i zvučna imena poput Džareda Harisa, Patriše Klarkson i Madsa Mikelsena.

