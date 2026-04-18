Francuska glumica Nađa Fares preminula je u 57. godini života nakon nesreće u bazenu u Parizu.

Nakon nesreće u pariskom bazenu, do koje je došlo krajem prošle nedelje, Nađa je bila u komi i u kritičnom stanju, a tužnu vest saopštile su njene ćerke.

- Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt Nađe Fares. Francuska je izgubila veliku umetnicu - napisale su njene ćerke Silija i Šana Časman u saopštenju dostavljenom AFP-u.

Ko je bila Nađa Fares?

Nađa je rođena 20. decembra 1968. u Marakešu u Maroku, detinjstvo je provela u Nici, a potom se preselila u Pariz kako bi započela glumačku karijeru. Posle nekoliko televizijskih uloga zapažena je u filmu Kristofera Franka „One nikada ne zaboravljaju“ (Elles n'oublient jamais).

Od tada je postala stalno lice na velikom platnu, ostavljajući snažan utisak u filmovima Bernija Bonvoazena „Demoni Isusa“ (Les Démons de Jésus, 1997), kao i u ostvarenjima „Grimizne reke“ (Les Rivières pourpres, 2000) i „Gnezdo osa“ (Nid de guêpes). Redovno je sarađivala i sa Klodom Lelušom, od filma „Muškarci, žene: uputstvo za upotrebu“ (Hommes, femmes mode d'emploi) do „Svako ima svoj život“ (Chacun sa vie).

Bila je udata za američkog producenta Stivena Časmana, kojeg je upoznala tokom snimanja filma „Transporter“, u produkciji Luc Besson. Ostvarila je i zapaženu karijeru u Holivudu, gde je igrala u filmovima „Plen“ (Rogue), „Srećan dan“ (Lucky Day) i „Na liniji“ (On the Line), uz Mel Gibson.

Kao majka dvoje dece ostvarila je i brojne uloge na televiziji i u striming produkcijama, uključujući seriju „Marsej“ (Marseille), u kojoj je tumačila Vanesu d’Abrantes, kao i seriju „Luter“ (Luther).

