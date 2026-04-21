Profesor i blokader sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić rekao je za N1 da opozicija u ovom trenutku nije najspremnija za izbore.

"Opozicija u ovom trenutku nije najspremnija za izbore. Mi ne znamo u kom formatu izlaze, na koji način izlaze, mi ne znamo kako izgleda ta organizacija "studentskog" pokreta, ne znamo kako izgleda "studentska lista". Nagađamo, evo povećava se verovatnoća da će i gospodin Đokić biti nosilac te liste. Ne znamo u kakvim će proporcijama i odnosima pozicija unutar sebe i opozicija u odnosu na studente izaći. Imate jednu haotičnu situaciju, imate loš rejting opozicije, nema nikakve priče, svaka pojedinačna partija u okviru opozicije ima loš rejting, u javnosti ne tako omiljene lidere - rekao je Bešić.

Kako smo već pisali, čim je stigla naznaka o izorima koje su blokaderi sami tražili krenula je kuknjava.

Kako izgleda ta kuknjava mogli smo jasno dva vidimo na mediju koji svakodnevno širi bezočnu blokadersku propagandu. Naime, voditelji blokaderi Srđan Jovanović i Marko Stepanović krenuli su da se žale "da Vučić može da raspiše izbore"!

- Burazeru on zaista može jedno jutro da se probudi i da kaže tražili ste gledajte, idemo, dovoljno je vremena, a da li dovoljno vremena, Srđo moj, 45 do 60 dana - žale se blokaderski voditelji.

Podsetimo, nedavno je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će parlamentarni izbori u Srbiji biti održani uskoro, odnosno ove godine i naveo da izbori mogu da budu do 10. jula ili od septembra do kraja godine.

"Mogu da budu do 10. jula, onda svakako neće biti u drugoj polovini jula i avgusta i onda mogu da budu od septembra do kraja godine", kazao je Vučić za RTS i dodao da će nadležna predmetna institucija doneti odluku o tome u skladu sa interesima građana.