Ema Heming Vilis koja je od 2009. u braku sa slavnim glumcem, otkrila je da Brus Vilis više nije svestan svoje dijagnoze.

Veruje da je sve normalno, što je još jedna slika demencije koja mu krade život.

-Blagoslov i prokletstvo je što Brus nikada nije shvatio - nikada nije povezao da ima ovu bolest. I ja sam zaista srećna zbog toga. Zaista sam srećna što on ne zna to - rekla je.

Kako je objasnila, Brusov nedostatak svesti je posledica anozognozije, stanja u kojem mozak ne može da prepozna sopstvenu bolest.

Stručnjaci sa klinike u Klivlendu ističu da je anozognozija izuzetno česta kod Alchajmerove bolesti i drugih neuroloških poremećaja. Iako nije opasno samo po sebi, stanje može dovesti do toga da pacijenti odbijaju lečenje.

- Ljudi misle da je to možda poricanje, nalik tome da neko ne želi da ode kod lekara pa govori: "Dobro sam, dobro sam". Ali zapravo je anozognozija ta koja dolazi do izražaja. To nije poricanje. Njihov mozak se menja. To je deo bolesti - rekla je supruga Brusa Vilisa.

- Veoma je prisutan, ima načina da se poveže sa mnom, našom decom. To možda nije isto kao kada biste se povezali sa voljenom osobom, ali je i dalje veoma lepo, i dalje je veoma značajno, jednostavno je drugačije. Jednostavno naučite kako da se prilagodite tome i da ih upoznate tamo gde su sada - istakla je.

-Uprkos tome, videti Brusa u tom stanju je potresno - rekao je izvor za RadarOnline.com.

- Čini se da svaki dan postoji novi šok sa kojim se mora suočiti kako mu se zdravlje pogoršava“, naglasio je. Njegova nesposobnost da razume šta mu se dešava „dovodi do srceparajućih trenutaka - navodi se.

Podsetimo, Brus Vilis je u braku sa Emom Heming Vilis dobio ćerke Mejbel i Evelin. Sa bivšom suprugom Demi Mur ima ćerke Rumer, Skaut i Talulu.

BONUS VIDEO:

