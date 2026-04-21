Sonja Savić bila je jedna od najtalentovanijih dramskih i filmskih umetnica osamdesetih godina.

Umrla je u 48. godini, sama i napuštena, okružena špricevima, u praznom stanu u Beogradu.

Savićeva je ostavila dubok trag u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji, a samo neka ostvarenja u kojima ju je publika s ovih prostora zavolela su "Šećerna vodica", "Braća po materi", "Majstor i Šampita"...

Sonja je rođena 15. septembra 1961. u Čačku, iza nje su ostali brojni filmovi i serije u kojima je igrala i koji nas uvek iznova podsećaju na njen talenat.

Njen kraj je bio tragičan - pronađena je mrtva u stanu u kojem je od nameštaja bio samo dušek.

Ležala je na dušeku, okružena špricevima, a istragom je utvrđeno da je preminula od prevelike doze narkotika. Imala je samo 43. godine.

Preminula od prevelike doze narkotika

Sonja je pronađena mrtva 2008. godine u Kursulinoj ulici u svom stanu na Vračaru. Zvanični izveštaj obdukcije pokazao je da je Sonja preminula usled prevelike doze narkotika, a informacija koja je duboko potresla javnost jeste da je Sonja pronađena u stanu koji, osim prljavog dušeka, nije imao drugi nameštaj.

Sahranjena je 25. septembra u selu Donja Gorevnica kraj Mrčajevaca, na sahranu je došla Dara Rančić, kojoj je Sonja držala časove, a ostalih kolega i javnih ličnosti drugih profesija nije bilo.

