Vršilac dužnosti ministra odbrane Irana Madžid Ibn Reza rekao je u ponedeljak da je zemlja spremna za „bilo koji scenario“ i upozorio da bi svaka agresija protiv nje rezultirala „oštrim i odlučnim odgovorom“, prema izjavama emitovanim na iranskoj državnoj televiziji.



Brigadni general Madžid Ibn Reza rekao je da su iranske oružane snage u „maksimalnoj borbenoj pripravnosti“, javila je Pres TV.



Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će američka mornarica početi da blokira iranske luke i „presretati“ svaki brod koji je platio putarinu Teheranu, pošto su mirovni pregovori između dve zemlje propali tokom vikenda.

Odvojeno, iransko Ministarstvo odbrane tvrdilo je da ima značajne vojne zalihe, prema komentarima koje je preneo poluzvanični Klub mladih novinara, medij povezan sa Iranskim korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC).

Portparol Ministarstva odbrane Sardar Talaei-Nik rekao je da su „strateške rezerve oružanih snaga“, uključujući rakete i dronove, bile „dovoljno i adekvatno snabdevene pre rata“, objavio je medij.