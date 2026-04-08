Američki pevač Rej Stivens hitno je prebačen u bolnicu nakon pada u kojem je zadobio tešku povredu vrata.



Dobitnik Gremija zbrinut je u nedelju posle nezgode, a prema saopštenju za javnost 87-godišnji muzičar je nakratko bio hospitalizovan u oblasti Nešvila.

Kako se navodi, Rej Stivens se trenutno oporavlja, ali će tokom naredne približno četiri nedelje morati da nosi kragnu oko vrata.

- Uprkos povredi on je i dalje potpuno pokretan i dobrog je raspoloženja dok nastavlja oporavak - navedeno je u saopštenju.

