Američki pevač Rej Stivens hitno je prebačen u bolnicu nakon pada u kojem je zadobio tešku povredu vrata.
Dobitnik Gremija zbrinut je u nedelju posle nezgode, a prema saopštenju za javnost 87-godišnji muzičar je nakratko bio hospitalizovan u oblasti Nešvila.
Kako se navodi, Rej Stivens se trenutno oporavlja, ali će tokom naredne približno četiri nedelje morati da nosi kragnu oko vrata.
- Uprkos povredi on je i dalje potpuno pokretan i dobrog je raspoloženja dok nastavlja oporavak - navedeno je u saopštenju.
