Bivša ljubavnica Miroslava Ilića, Mirjana Antonović, otkrila je pre nekoliko godina da je sud doneo odluku da je pevač otac njenog sina Devina.

Devin se godinama unazad tužio sa pevačem, a pre nekoliko meseci otvoreno je otkrio kroz šta je prolazio zbog ročišta i kako gleda na čitavu situaciju sa biološkim ocem koji ga nije priznao.

- Ne osećam nikakvu razliku posle završetka suđenja. Siguran sam da ovo nije kraj. Gadi mi se čitav ovaj proces. Miroslavu najverovatnije odgovara ova vrsta publiciteta. Da nije tako, ova farsa bi se odavno završila. Ovo je sve neshvatljivo - kazao je tada Devin i dodao:

- Istina je jedna i od nje se ne može pobeći. Meni u životu više nije potreban otac, i zahvalan sam što sam oduvek imao hrabru i požrtvovanu majku sa živcima od čelika. Miroslav i ja smo se videli kad sam bio mali, i ubeđen sam, da je bilo prilike da se ponovo vidimo i razgovaramo oči u oči, da do ovakve degradacije odnosa ne bi došlo. Sve ovo se odigrava zbog drugih, ali i zbog ljudske slabosti - zaključio je Devin tada.

"Vratiće mu se zlo"

Govoreći o svojim emocijama, Devin je otkrio da u duši oseća tugu i bes, ali najviše zbog svega što je njegova majka preživela i još uvek preživljava.

- Posebno me pogađa ovo njegovo bespotrebno tužakanje i namerno maltretiranje. Nije ni svestan da kad činiš zlo drugome, desetostruko ti se vraća - poručio je Devin.

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