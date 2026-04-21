Maca Diskrecija je nedavno javno govorila o najosetljivijim aspektima svog života. Otvoreno je pričala o poslovima koje je imala u Dubaiju, svojoj prošlosti, ali i o porodičnim temama koje su izazvale najveću pažnju gledalaca.

Najveći šok usledio je kada se osvrnula na dugogodišnje spekulacije da je folk pevač Mile Kitić zapravo njen biološki otac.

Iako se o toj temi mnogo govorilo, Maca je tada prvi put javno otkrila želju da se istina konačno sazna.

- Dosta se pričalo i pisalo o tome da je tvoj otac naš pevač Mile Kitić, je l' to istina? - upitana je ona.

- Pa ne znam dok ne uradimo DNK, videla sam da se on oglasio, čitala sam...Volela bih da uradimo taj DNK test - rekla je Maca.

- Šta bi se desilo kada bi DNK pokazao negativan rezultat, da li bi ti to stvorilo razočaranje? - pitao ju je voditelj.

- Pa ne bi mi stvorilo razočaranje, znala bih da to nije on i to je to. Sa majkom sam danas u korektnim odnosima - dodala je starleta u emisiji "Intimna pitanja".

BONUS VIDEO: