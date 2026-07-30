Voditeljka Ana Radulović u poslednjem periodu, po mišljenju mnogih, izgleda srećnije nego ikada, a sada je otkrila da je razlog tome činjenica da je sebi ispunila mnoge želje.

Ne krije da joj sve ide kao po loju nakon razvoda od pevača Mirčeta Radulovića, a sada je progovorila o novitetima u svom životu.

Iako je nedavno pazarila skupocenog četvorotočkaša marke Mercedes-Benz G klase, čija cena ide od 100.000 do 150.000 evra, Ana se tu ne zaustavlja, već u planu ima i kupovinu kuće.

- Oduvek sam volela dobre automobile, a kada sam rešila neke druge stvari, postao mi je prioritet da kupim svoje novo i luksuzno vozilo. Primetim da i u saobraćaju ljudi gledaju i vidi im se da po pogledu misle "ko zna ko je to njoj kupio". Naš mentalitet je takav, a i malo je teže da se takav automobil stekne, ali ja sam imala cilj. Možda neko drugi ima druge ciljeve i prioritete, ili naprosto ne štedi, ali moram da kažem da meni niko nije ni gorivo sipao, a kamoli da mi je kupio kola - istakla je Radulovićka.

Kako je dalje istakla, planovi za budućnost su veliki, te uskoro planira da pazari i nekretninu. Stan u urbanoj prestonici planira da zameni kućom u predgrađu Beograda gde će imati mir sa svojim najbližim ljudima.

- Sada imam u planu da kupim kuću. Ostaću u Resniku, jer sam tu odrasla, tako da mi je sada neostvarena želja da imam kuću sa dvorištem. Jasno mi je što se sve više ljudi vraća prirodi i mirnijim krajevima, jer na poslu viđamo previše ljudi i onda nam treba ta tišina – zaključila je voditeljka pred okupljenim medijima.

"Produkcija će rado odrešiti kesu za Elitu 10"

Ana se osvrnula i na najave naredne sezone rijalitija, te prokomentarisala činjenicu da je prva učesnica već potpisala ugovor.

- Što se Elite 10 tiče, ako je Veliki šef prvo predstavio Anđelu Đuričić, a gde ćete veće od toga, zamislite šta tek sledi. Volela bih da se u ovoj sezoni pojave pobednici svih sezona. To bi bilo interesantno, da ih vidimo na jednom mestu. To neće biti problem za džep Velikog šefa, jer njemu nije teško da odreši kesu - dodala je Ana.

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