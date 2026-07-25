U kvartovima Berčeni, Militari, Titan i Rahova mali stanovi se prodaju već od 15.000 evra. Iako mnogi smatraju da takvi prostori jedva da su za stanovanje, uz pomoć veštačke inteligencije napravljen je eksperiment koji pokazuje kako bi mogli da izgledaju posle renoviranja.

Najpovoljnije garsonjere u rumunskoj prestonici koštaju između 15.000 i 20.000 evra. U pitanju su vrlo mali stanovi, uglavnom na periferiji grada.

Garsonjera za 16.000 evra

Jedan oglas odveo je novinare u četvrti sektor grada, u naselje Berčeni, na samoj granici sa Popešti-Leordenijem, gde postoji garsonjera od svega 15 kvadrata koja se prodaje za 16.000 evra. Jedina prostorija u stanu služi istovremeno kao kuhinja, dnevna soba i spavaća soba, prenosi Telegraf.

"Ovakve stanove uglavnom traže ljudi koji nemaju dovoljno novca za veće nekretnine ili bolje lokacije. Najčešće žele prazan i neuređen prostor, kako bi ga sami opremili prema sopstvenim mogućnostima. Ima i garsonjera od 10 do 12 kvadrata, ali ne u centralnim delovima grada," izjavio je agent za nekretnine Dorel Eana.

Novinarka Greta Neagu objasnila je da je ideja eksperimenta bila da se pokaže kako se i tako mali prostor može pretvoriti u savremen i funkcionalan studio u kojem svaki kvadratni metar ima svrhu, bez utiska stešnjenosti.

Veštačka inteligencija kao pomoć agentima

Veštačka inteligencija sve više pomaže i agentima za nekretnine u prodaji.

"Prodavali smo veoma male i skučene stanove. Uz pomoć AI-ja pravili smo prikaze kako izgledaju u praznom stanju, a kako bi izgledali nakon modernog opremanja. Uz to smo prilagali i stvaran video snimak, tako da su budući kupci mogli da steknu realnu predstavu o mogućem izgledu," rekao je agent Adrian Ćiorica.

Primer jednog drugog stana pokazuje kako se i mali prostor može iskoristiti do maksimuma.

"Reč je o garsonjeri iz osamdesetih godina koja je u potpunosti renovirana. Ima oko 40 kvadratnih metara," navela je arhitektkinja Kristijana Zgripčea, dodajući da ogledala postavljena na frontovima ormara stvaraju utisak prostranijeg enterijera i dodatnog mesta za odlaganje stvari, čime kuhinja deluje funkcionalnije.

Kako podići vrednost stana?

Stručnjaci ističu da kvalitetno renoviranje i opremanje mogu i da udvostruče vrednost nekretnine.

"U ovom primeru korišćena su skuplja rešenja, poput LED rasvete i dodatnih detalja, pa troškovi ne bi bili manji od 25.000 evra," objasnila je arhitektkinja.

Sa druge strane, u samom centru Bukurešta i najmanje garsonjere dostižu znatno više cene.

"Ove godine prodao sam garsonjeru od 38 kvadrata u ulici Marija Roseti, u samom centru grada, za 94.000 evra, iako se zgrada nalazi u drugoj kategoriji seizmičkog rizika," rekao je agent Adrian Ćiorica.

Slični mali stanovi odavno su uobičajena pojava i u Parizu, gde je usled velike tražnje za nekretninama svaki kvadratni metar izuzetno skup.