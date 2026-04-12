Pevačica Aleksandra Mladenović provodi Uskrs u porodičnom domu u selu Samarinovac, gde je sa porodicom govorila o prazniku i svom životu.

U jednom trenutku pomenula je i svoju baku, naglasivši da je ovo prvi Uskrs koji dočekuje bez nje.

Prisetila se koliko je od nje naučila tokom odrastanja, opisujući je kao veoma mudru, temperamentnu i pravednu ženu koja je bila glava kuće i velika podrška celoj porodici

-Legenda je i baš se oseća da nedostaje, i evo, prvi Uskrs smo bez bake i baš, baš mi nedostaje… Mislim…- zastala je Aleksandra, pa nastavila:

-Malo mi je teško da pričam o tome. Od bake sam mnogo toga naučila. Bila je jako mudra i temperamentna žena. Od nje sam nasledila to da volim da pričam i da sam temperamentna. Baka je bila pravedna. Bila je, kako bih rekla, glava kuće, i naše porodice ovde i tamo - pričala je pevačica s knedlom u grlu, te naglasila da je njena uloga bila neosporna:

- Bila je bukvalno Hurem - ističe ona i dodaje:

-Onako da se malo našalimo, da se zna gde je šta…Sve je vodila i brinula o svima, i o mom ocu i o mom stricu. Bila je neko ko je držao porodicu na okupu, ali i neko ko je imao jasne želje kada je reč o budućnosti svojih najbližih - priznala je Mladenovićeva.

Otkrila njenu najveću želju

Njen duh i dalje živi kroz uspomene i svakodnevne trenutke, a Aleksandra ističe da joj je jedna od velikih želja da se uda, te naglašava da će tu želju i ispuniti.

- Sanjala sam kako mi traži momka po selu. Budim se, zovem Valentinu i Andrijanu i pitam ih: "Je l' moguće da mi ova žena ni na onom svetu ne da mira da se udam?". Mislim da je to njena nekako najveća želja bila i ispunićemo joj - zaključila je za Blic.

