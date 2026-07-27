Ljubitelje astronomije 12. avgusta očekuje pravo nebesko spektakularno veče. Istog dana dogodiće se delimično, odnosno potpuno pomračenje Sunca u pojedinim delovima sveta, dok će nekoliko sati kasnije maksimum dostići jedan od najpoznatijih meteorskih rojeva – Perseidi.

Dok će potpuno pomračenje biti vidljivo samo iz pojedinih regiona severne hemisfere, građani Srbije imaće priliku da posmatraju delimično pomračenje Sunca.

Gde će biti vidljivo potpuno pomračenje Sunca?

Putanja potpune Mesečeve senke prostiraće se preko severnog Sibira, Arktika, Grenlanda, Islanda i severne Španije, uz mali deo Portugala.

Najduže potpuno pomračenje trajaće 2 minuta i 18 sekundi, ali će se dogoditi iznad otvorenog mora. Na obali Grenlanda potpuna tama trajaće oko 2 minuta i 6 sekundi, dok će na Severnom polu trajati 1 minut i 54 sekunde.

Severna Španija biće poslednja kopnena tačka sa koje će moći da se posmatra potpuno pomračenje.

Kako će pomračenje izgledati iz Srbije?

U Srbiji će pomračenje biti vidljivo kao delimično, a procenat zaklonjenosti Sunčevog diska razlikovaće se od grada do grada.

Beograd – oko 27 odsto zaklonjenog Sunčevog diska.

– oko zaklonjenog Sunčevog diska. Novi Sad – oko 35 odsto .

– oko . Subotica – oko 43 odsto, što će biti najizraženije u Srbiji.

U pojedinim evropskim gradovima prizor će biti još impresivniji. Tako će u Londonu Mesec zakloniti oko 91 odsto Sunčevog diska, u Dablinu čak 94 odsto, dok će Madrid i Barselona biti veoma blizu zoni potpunog pomračenja.

Perseidi u najboljim uslovima poslednjih godina

Iste večeri maksimum aktivnosti dostići će i meteorski roj Perseidi, koji je aktivan od 17. jula do 24. avgusta.

Vrhunac se očekuje u noći između 12. i 13. avgusta, a ove godine uslovi za posmatranje biće izuzetno povoljni jer će Mesec biti u fazi mladog Meseca, pa njegova svetlost neće ometati vidljivost.

Sa lokacija udaljenih od gradske rasvete može se očekivati između 30 i 50 meteora na sat, dok bi pod veoma tamnim nebom taj broj mogao da dostigne i 100 "zvezda padalica" na sat.

Perseidi nastaju kada Zemlja prolazi kroz oblak čestica koje je za sobom ostavila kometa 109P/Swift–Tuttle. Te sitne čestice pri velikoj brzini ulaze u Zemljinu atmosferu i sagorevaju, ostavljajući svetle tragove na noćnom nebu.

Severna Španija nudi jedinstven doživljaj

Astronomi ističu da će severna Španija biti jedno od najboljih mesta na svetu za posmatranje oba fenomena iste večeri.

Potpuno pomračenje Sunca dogodiće se neposredno pred zalazak, a nekoliko sati kasnije nebo će biti dovoljno tamno za uživanje u maksimumu Perseida.

Na Islandu će potpuno pomračenje takođe biti vidljivo, ali zbog veoma kratke letnje noći uslovi za posmatranje meteora neće biti idealni.

Posebnu istorijsku vrednost ovaj događaj ima za Španiju, jer će to biti prvo potpuno pomračenje Sunca vidljivo sa kopnenog dela zemlje još od 30. avgusta 1905. godine.

Kako bezbedno posmatrati pomračenje?

Stručnjaci upozoravaju da se delimične faze pomračenja smeju posmatrati isključivo uz sertifikovane naočare za posmatranje Sunca koje ispunjavaju standard ISO 12312-2.

Obične sunčane naočare nisu dovoljno bezbedne, a teleskopi, dvogledi i foto-aparati nikada ne bi trebalo da se usmeravaju ka Suncu bez odgovarajućih solarnih filtera.

Sunce je bezbedno posmatrati golim okom samo tokom potpune faze pomračenja, kada je njegov disk u potpunosti prekriven Mesecom. Čim se pojavi prvi zrak Sunčeve svetlosti, zaštitne naočare moraju ponovo da se stave.

Pored pomračenja i Perseida, astronomi će pažljivo pratiti i zvezdu T Korone Borealis, poznatu kao "Plamena zvezda", za koju se već neko vreme očekuje retka eksplozija koja se dešava približno jednom u osam decenija. Iako nije poznato da li će se to dogoditi baš ove godine, ljubitelje neba 12. avgusta očekuje noć prepuna uzbudljivih astronomskih događaja.