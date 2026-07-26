Bogatić vrši poslednje pripreme za doček predsednika Srbije Aleksandra Vučića!
Kilometarska kolona traktora stigla je u Bogatić. Na traktorima se vijore srpske zastave, a veliki broj ljudi se okuplja.
Sve je spremno u Bogatiću!
Bogatić vrši poslednje pripreme za doček predsednika Srbije Aleksandra Vučića!
Kilometarska kolona traktora stigla je u Bogatić. Na traktorima se vijore srpske zastave, a veliki broj ljudi se okuplja.
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