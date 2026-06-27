Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, pre nekoliko dana najavio je da će zatražiti zabranu najavljenog koncerta srpske pevačice Jelene Karleuše, koji bi trebalo da bude održan u Sarajevu, u klubu Akva, 8. avgusta.

Nekoliko dana kasnije, stigla je potvrda iz komšiluka: Otkazan je pevačicin nastup u klubu "Aqua".

Kako saznaje Informer, nakon sramotnog zahteva ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji Karleuši zamera što negira takozvani "genocid" u Srebrenici, otkazan je pevačicin nastup.

Zabrana koncerta Jelene Karleuše u Sarajevu nije ništa drugo do jeftin, populistički potez i direktan udar na slobodu govora i izražavanja.

Iako se ovim povodom Jelena još uvek nije oglasila, ona je ranije osudila napade od strane Elmedina Konakovića.

- Ovaj čovek je bolestan od zla i zaslepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu reč rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najlepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji Bosanci, ogromna fan baza iz Bosne. Ne znam zašto se ovaj nesrećnik okomio na mene, ili želi marketing ili se zaljubio, ali svakako, sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje - poručila je tada pevačica.

Alo/Informer

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