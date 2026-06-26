Voditeljka Dea Đurđević i njen suprug Lazar Petrović s nestrpljenjem iščekuju dolazak svog prvog deteta.

Dea broji sitno do porođaja, kada će na svet doneti devojčicu, a na društvenim mrežama često prikazuje trenutke iz privatnog života.

Poseta Ostrogu pred porođaj

Ovog puta, par je posetio manastir Ostrog, gde su zabeležili emotivan zajednički trenutak.

Na fotografiji koju je voditeljka objavila,pozira u dugoj roze haljini koja ističe njen trudnički stomak, dok je pored nje suprug Lazar grli.

Oboje zrače srećom i spokojem tokom posete jednoj od najvećih svetinja.

Njihova fotografija privukla je veliku pažnju, a osmesi koje nisu skidali sa lica najbolje svedoče o tome koliko uživaju u periodu iščekivanja prinove.

Ljubavna priča Dee Đurđević i Lazara Petrovića

Kada je reč o Lazaru Petroviću, suprugu Dee Đurđević, voditeljka je nedavno izgovorila sudbonosno "da" partneru sa kojim je obnovila vezu nakon što su se posle srednje škole razišli i godinama nisu bili u kontaktu.

Njihov ponovni susret dogodio se nakon petnaest godina, posle njenog raskida sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a iz prijateljstva se ponovo rodila ljubav.

"Uskoro ću saznati bol bebe"

Nedavno je istakla da se u trudnoći oseća dobro i da ima snažnu podršku okoline.

-Svi su uz mene, cela televizija i hvala im na tome. Uskoro ću saznati pol bebe, ali, eto, Bog je odlučio, nismo planirali, ali kada sam saznala, kada sam videla dve crtice, stvarno sam se odsekla, ali sam presrećna - izjavila je ona.