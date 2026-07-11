Poznati modni kreator Boris Kargotić ispričao je iskustva iz saradnje sa pevačicom Anom Nikolić. Kako tvrdi, Nikolićeva je tokom priprema za nastupe i spotove znala da postane "naporna", a u jednom trenutku mu je u šali i pretila.

- U jednom periodu sam radio sve što je trebalo za Anu Nikolić u modnom smislu. Međutim, kad god sam radio sa njom, ona u jednom momentu postane luda, retki su momenti da nije. Na primer, dok se priprema spot ili nastup, stiže mi po deset glasovnih poruka od po 13-14 minuta - izjavio je Kargotić.

Kreator je otkrio i da mu je Nikolićeva jednom pretila, a objavio je i sadržaj njene poruke:

- "Gde se nalazite? Jel ti razumeš da ću da vas lociram! Preko baznih stanica i brojeva telefona ovih Indijanaca i tvog, naći ću gde se nalazite. Doći će 20 džipova interventne, eto može mi se - navodno mu je poručila pevačica, a on je ovo ispričao kao nešto što mu je simpatično bilo.

"Blokirao sam je"

Otkrio je i kako se nosio sa situacijom.

- "Blokirao sam Anu Nikolić uvek dva dana pred snimanje jer me urniše. Kažem joj: "Slušaj me, pošto ja sada ne mogu da radim od tvojih poruka i zlostavljanja, ti ideš na blok, pa ću te odblokirati taj dan. Sve će biti spremno, ajde ćao, poljubac i blok." Gde god može blok na Fejsbuku, Instagramu, telefonu, ma svuda - priznao je kreator.

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