Starleta Tamara Bojanić sinoć je ponovo privedena nakon što je pre nekoliko dana bila uhapšena zbog neprilagođene vožnje.

Tokom redovne kontrole saobraćaja koja je sprovedena sinoć na teritoriji opštine Savski venac, pripadnici saobraćajne policije zaustavili su Bojanićevu. Tom prilikom je utvrđeno da je počinila nekoliko ozbiljnih saobraćajnih prekršaja.

Patrola je oko 23.15 časova zaustavila vozilo marke Mercedes GT koje se kretalo znatno većom brzinom od dozvoljene. Nakon izvršenih provera na licu mesta, policijski službenici sproveli su vozača u nadležnu policijsku stanicu radi daljeg postupanja i utvrđivanja svih relevantnih okolnosti.

Kako prenosi Kurir, kontrolom je utvrđeno da se vozilo kojim je Tamara Bojanić upravljala kretalo brzinom od 118 kilometara na čas na delu puta gde je ograničenje iznosilo 80 kilometara na čas. Nadležni organi su zbog toga odmah preduzeli mere predviđene zakonom.

Prema proceduri koja se primenjuje u ovakvim slučajevima, nakon obavljenih provera lice je zadržano 12 sati, nakon čega je predmet dostavljen nadležnim institucijama radi daljeg odlučivanja suda.

Kako se dalje navodi, utvrđeno je da je Tamara bila pod dejstvom narkotika. Prednja tablica nije bila postavljena po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Takođe nije imala saobraćajnu dozvolu za isto vozilo. Nakon testiranja starleta je zahtevala da ide na VMA na dodatno testiranje i tamo su rezultati pokazali da je pozitivna na narkotike, navodi Kurir.

Prosila na ulici

Podsetimo, Tamara je nedavno u miniću izašla u sam centar Beograda i to sa velikim transparentom. Kao vid šale, sela je na ulicu sa jednom molbom za prolaznike.

- Potreban mi je novac za ferari - pisalo je na velikom transparentu.

Pored nje, koja je sedela na pločniku u Knez Mihailovoj ulici, bila je i činijica gde su prolaznici mogli da joj ostavljaju novac.

"Strašno, ovo je baš strašno", "Iako se samo šali, bedno", "Da li je ova žena normalna, šta će još uraditi?", "Jezivo", komentari su korisnika društvenih mreža koji su očigledno zgroženi njenim ponašanjem.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO: