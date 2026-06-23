Pobednik ove sezone "Nikad nije kasno" po broju glasova na Fejsbuku bio je Jasmin Selmanović Jasko, a muzički trofej posvetio je supruzi koja je trenutno u bolnici zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koju su doživeli tik pred finale.

Jasmin je zadobio lakše povrede ruke, dok je Selda zbog svojih povreda morala biti zadržana u bolnici.

- Supruga i ja smo imali saobraćajnu nezgodu pre neku noć, kada smo se vraćali sa snimanja u Sjenicu. Ona je ovde, u bolnici u Beogradu, imala je tešku povredu. Ali, hvala Bogu, nije životno ugrožena. Oporavlja se, biće dobro, ako Bog da... Van životne opasnosti je, što je najbitnije. Moglo je da bude i gore - rekao je pobednik "Nikad nije kasno" za "Grand" i dodao da zbog toga neće proslaviti pobedu kako je planirao:

- Nije moguće da (sada) odem u posetu kod supruge iz medicinskih razloga, ali ću ostati u Beogradu nekoliko dana, prvenstveno zbog nje... Nadam se da će se što pre oporaviti, van životne opasnosti je, to je najvažnije. Takva je sudbina. Pod velikim sam stresom i ne bih da se vraćam na to. Jer, kad te zadesi to što te zadesi... To je u stvari druga strana života.

Inače, Jasmin Selmanović otkrio je da je nastupao sa Teo Tairović.

- Tea Tairović je sam mnom pevala, to je divna devojka, sada žena; ja sam video tu ogromnu energiju u njoj i prepoznao sam tu energiju i kroz sebe. Kao što meni publika daje volju za radom, kako ja shvatam ovaj muzički posao koji mi je u srcu... I kod Tee je bilo tako. Ona je možda tad imala 17 godina. Moja procena je bila da će ta devojčica biti velika zvezda i to se i ostvarilo.

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