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Kijev: PVO Ukrajine neutralisao 118 od 135 ruskih dronova tokom noći Protivvazdušna odbrana Ukrajine neutralisala je 118 od 135 dronova koje su ruske snage koristile za napad tokom noći, objavila je danas ukrajinska vojska. "U noći 22. juna na 23. jun, počevši od 18 časova, neprijatelj je napao sa 135 udarnih bespilotnih letelica. Vazdušni napad je odbijen avijacijom, raketnim trupama protivvazdušne odbrane, jedinicama za elektronsko ratovanje i bespilotne sisteme, kao i mobilnim vatrenim grupama Odbrambenih snaga Ukrajine", saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine na Telegramu, prenosi Ukrinform. Kako je navedeno, prema preliminarnim podacima, zaključno sa 8 časova 23. juna, protivvazdušna odbrana je oborila 118 neprijateljskih dronova na severu, jugu i istoku Ukrajine. "Zabeleženo je 13 udarnih bespilotnih letelica na 11 lokacija, kao i pad fragmenata oborenih bespilotnih letelica na tri lokacije", dodaje se u saopštenju. Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je i da napad dronova i dalje traje i da se u ukrajinskom vazdušnom prostoru još uvek nalazi nekoliko neprijateljskih bespilotnih letelica.

Meljnik: Ukrajina spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje nije neograničeno

Ukrajina je spremna za pregovore sa Rusijom, ali strpljenje Kijeva nije neograničeno, izjavio je stalni predstavnik Ukrajine pri UN Andrej Meljnik na sednici Saveta bezbednosti, sazvanoj zbog aktuelne situacije u Ukrajini.

"Ukrajina je spremna za direktne pregovore sa Rusijom radi postizanja pravednog i trajnog mira u skladu sa Poveljom UN. Ali, naše strpljenje nije neograničeno", rekao je Meljnik, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, Ukrajina je tokom proteklih 15 meseci više puta pozivala Savet bezbednosti UN da usvoji rezoluciju o potpunom i bezuslovnom prekidu vatre. "Nažalost, ispružena ruka Ukrajine je ostala da visi u vazduhu", rekao je Meljnik. Prema njegovim rečima, ako Savet bezbednosti nastavi da zauzima stav "sačekaj i vidi", Ukrajina bi mogla da preispita svoj predlog.

"Ne mogu isključiti mogućnost da Ukrajina preispita i promeni svoju ponudu. Prekid vatre duž same linije fronta je već veliki kompromis", dodao je on.

Obraćajući se ruskom predstavniku, pozvao je Moskvu da povuče trupe sa okupiranih teritorija Ukrajine.

"Nikada nećete moći da držite okupirane zemlje. Nikada. Zato što što pre izađite iz Ukrajine pre nego što bude prekasno", rekao je stalni predstavnik Ukrajine pri UN.

Sa druge strane, zamenica stalnog predstavnika Rusije pri UN Ana Jevstignejeva rekla je da Rusija negira optužbe u vezi sa navodnim nedavnim napadom ruskih snaga na Kijevsko-pečersku lavru.

Prema njenim rečima, Rusija ne napada civilnu infrastrukturu.

"Štaviše, nismo mogli da gađamo Kijevsko-pečersku lavru koja predstavlja svetinju za sve pravoslavne hrišćane. Odlučno odbacujemo optužbe protiv nas", rekla je Jevstignejeva.

Takođe je navela da su materijali koje je predstavio kijevski režim o navodnoj upotrebi bespilotne letelice "geranj" na tu svetinju - "još jedan propagandni trik".

Ona je rekla da video-snimci, koje su objavili očevici, ukazuju na potpuno drugačiju sliku, odnosno da je crkva oštećena kao rezultat nespretnog pokušaja ukrajinske protivvazdušne odbrane da presretne rusku hipersoničnu raketu "cirkon".

Ukrajinske snage uništile ruski "Pancir-S2" u Zaporožju

Ukrajinske snage uništile su modernizovani ruski raketni sistem zemlja-vazduh "Pancir-S2" u zaporoškom pravcu.

"Ruske snage su pokušale da sakriju sistem u podzemnom skloništu. Međutim, ukrajinski dronovi su uspešno pogodili metu, potpuno je uništivši", saopštilo je Odeljenje za aktivne operacije ukrajinske odbrambene obaveštajne službe na Telegramu.

Ukrinform

Rusi uništili istorijsko imanje Miklaševskog u Zaporoškoj oblasti

U selu Bilenke, u Zaporoškom okrugu, istorijsko imanje Miklaševskog, značajan arhitektonski i kulturno-istorijski spomenik, uništeno je u ruskom granatiranju.

"Imanje Mihaila Miklaševskog, člana drevne ukrajinske kozačke oficirske porodice, nije bilo samo arhitektonski i istorijski spomenik. To je bilo jedino tako dobro očuvano vlastelinsko imanje u Zaporoškoj oblasti. Preživelo je brojne istorijske potrese tokom više od veka i po postojanja, a već je više puta bilo oštećeno tokom rusko-ukrajinskog rata. Danas smo ga, najverovatnije, izgubili zauvek“, napisala je istoričarka Ana Golovko, šefica pres-službe Nacionalnog rezervata "Hortica".

Zgrada je građena u periodu od 1853. do 1916. godine. Krasili su je antički drveni ukrasi, spiralno metalno stepenište, verande i jedinstveni elementi enterijera.

U objektu je bila smeštena obrazovna ustanova.

Ukrinform

Oboreno više od 60 dronova iznad Moskve

Vlasti u Moskvi saopštile su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice.

Potvrdili su i da je u masovnom ukrajinskom napadu na Voronješku oblast poginulo najmanje pet osoba, dok je nekoliko desetina ljudi povređeno.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je izmene budžeta za 2026. godinu, kojima se izdvajanja za sektor bezbednosti i odbrane povećavaju za oko 30 milijardi evra.

U Kijevu navode da će veći prihodi biti obezbeđeni zahvaljujući podršci Evropske unije i rastu poreskih prihoda.

U Moskvi je portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio da se preduzimaju mere radi stabilizacije snabdevanja gorivom na Krimu nakon nedavnih ukrajinskih napada.

