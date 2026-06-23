Neobična čokolada nazvana „Corteccia“ postala je prava internet senzacija zahvaljujući izuzetno tankoj strukturi i jedinstvenom načinu proizvodnje.

Ovaj slatkiš razvijen je u Tokiju u okviru projekta kompanije MATTE Bottega del Cioccolato, a mnogi ga već nazivaju najtanjom čokoladom na svetu.

Njena najveća posebnost krije se u neverovatnoj debljini od svega 0,03 milimetra. Toliko je tanka da se pri dodiru sa jezikom gotovo trenutno topi, pružajući potpuno drugačiji osećaj od klasične čokolade.

Naziv „Corteccia“ potiče iz italijanskog jezika i znači „kora drveta“, što nije slučajno. Oblik i izgled ovog deserta podsećaju upravo na tanku koru ili grančicu, pa mnogi smatraju da predstavlja spoj gastronomije i umetnosti.

Iza ovog proizvoda krije se složen tehnološki proces. Za njegovu proizvodnju razvijena je posebna mašina koja može da presuje i valja čokoladu do ekstremno male debljine. Na njenom razvoju stručnjaci su radili više od godinu i po dana.

Upravo zahvaljujući toj tehnologiji, „Corteccia“ se razlikuje od svih sličnih proizvoda na tržištu. Nakon što se formira ultratanak sloj, čokolada se pažljivo oblikuje u cilindričnu formu koja dodatno doprinosi njenom prepoznatljivom izgledu.

Osnivač kompanije želeo je da stvori desert koji će ponuditi potpuno novo iskustvo konzumiranja čokolade. Cilj nije bio samo drugačiji ukus, već i osećaj lagane teksture koja nestaje u ustima gotovo istog trenutka.

Nakon što su snimci proizvodnje i degustacije preplavili društvene mreže, mnogi su pokušali da naprave sličnu verziju. Međutim, nijedna imitacija do sada nije uspela da dostigne originalnu tankoću i strukturu.

Zbog jedinstvene tehnologije i preciznosti izrade, „Corteccia“ danas važi za jedan od najneobičnijih i najinovativnijih čokoladnih proizvoda na svetu, spajajući vrhunsku poslastičarsku veštinu sa savremenim inženjeringom.