Lepa Brena jedna je od najvećih zvezda naših prostora, a na estradi je punih 46 godina. Ona se sada prisetila početaka i otkrila da nije mogla ni da sanja da će ostvariti ovoliki uspeh.

Na svom Instagramu pevačica je objavila stare fotografije i setila se dana kada je tek počela da se bavi pevanjem.

- Kada sam tek krenula da pevam, nisam ni slutila kuda će me ovaj put odvesti. Snovi su bili veliki, a koraci mali, ali sam verovala u muziku i u ljude koji su bili uz mene. Danas, sa istom ljubavlju prema pesmi, zahvalna sam na svakom aplauzu, svakoj uspomeni i svakom trenutku koji smo zajedno stvorili - napisala je ona.

"Ljubav moje dece mi je davala snagu"

Podsetimo, Brena je jednom prilikom u intervjuu za "Blic" govorila o tome koliko joj je bilo teško uskladiti poslovne i privatne obaveze.

- Ja moram da priznam da je zaista uvek bilo i naporno i teško, ali mislim da mi je ljubav moje dece i moje porodice prosto dala snagu da izdržim. A publika mi je dala snagu da nastavim i uvek mi je bila vetar u leđa da to što radim, radim dobro i da se to svima njima dopada. Tako da sam ja žena koja ima dve ljubavi i dve opsesije, moja porodica i moja publika. Treće ne postoji – rekla je Lepa Brena o porodici, pa nastavila:



- Znate, život ume da bude i naporan i surov. Naravno da nije bajka. Čak i u bajkama, i kod Ivice i kod Marice, uvek postoje problemi. Problem postoji da bi se rešio. Čovek najviše pati kada ima problem u porodici. Ono što je najvažnije jeste da smo mi jedna vredna i radna porodica. Držimo se i kada je dobro i kada je teško. Volimo da smo podrška jedni drugima. Nekad sam ja bila mnogo veća podrška mojoj deci, a danas su moja deca meni. Pomažu mi ne samo u ovom poslu oko Lepe Brene, nego oko svih porodičnih projekata. A da je bilo teških momenata, jeste bilo. Svi ste znali i da sam pala i da sam se lomila. Ja mislim da ne postoji neka tajna u mom životu koju nisam podelila sa svima vama i medijima i naravno sa publikom. Osim što, naravno, ja nastojim da sačuvam bar neku svoju intimnost. Jer intima je nešto što se baš upravo tako i zove. I mislim da to treba biti sačuvano u zidovima, samo za uši naše porodice - rekla je Brena tada za "Blic".

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