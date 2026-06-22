Brojne javne ličnosti su se tokom života borile sa zavisnostima, a naročito sa problemom alkoholizma, sa čim se u koštac uhvatio i poznati dramski umetnik Tihomir Stanić.

Nikada nije skrivao svoju tešku bitku sa ovim porokom, pa je u jednoj ispovesti otvoreno priznao da je u najmračnijim trenucima konzumirao zastrašujuće količine alkoholnih pića na dnevnom nivou.

O svom problemu, glumac je rekao sledeće:

- Pio sam mnogo i neumereno. Srećom, prestao sam u 42. godini, zato to nije uzelo toliko maha. Nije se toliko videlo, jer kada je čovek mlad on podnese i razne druge teskobe, a ne samo alkohol. Prestao sam da pijem 1. aprila 2002. godine, znači, ne pijem već 20 godina. Ranije sam rekao da neću piti 18 godina, dok ne postanem punoletan, trezan, ali kad je došla ta 18. godina, nije mi palo na um da nastavim. Pričam mnogo o tome i svi mi kažu nemoj, ali ja i dalje pričam zato što mislim i video sam nekoliko primera da mogu da utičem na ljude. Pričati o tome, utiče pozitivno na ljude da se oslobode tog zla, koje se zove alkohol - rekao je jednom prilikom glumac.

"Pio sam od ranog detinjstva"

Ono što je posebno frapiralo javnost jeste Stanićevo priznanje da je njegov kontakt sa čašicom počeo dok je još bio dečak.

Kako sam tvrdi, na to je u velikoj meri uticalo njegovo okruženje:

- Pio sam od ranog detinjstva. To je takvo okruženje, moj otac je mnogo pio, moj stric je pio, svi su mi govorili, nemoj toliko, jer ja kad sam krenuo da pijem, ja sam pio 2 litra žestine svaki dan i nije bilo pitanje nemoj da piješ, nego nemoj toliko. Mi kao društvo i kao narod, smo skloni da zaboravimo kakav je to otrov i koliko je to štetno i koliko alkohol zla nanosi porodicama. To da neko može dobro popiti smatramo vrlinom i ja sam se ponosio time. Dve godine pošto sam prestao da pijem tek sam video neke benefite od toga. Imao sam ogromnu snagu, u tome što sam se u raznim situacijama hrabrio rečenicom "čekaj, ti si uspeo da prestaneš da piješ", da li je to čudo, jeste, pa ti možeš da radiš čuda. Ljudima bih posavetovao da slušaju decu. Toliko sam stvari naučio od dece.

Osim što se izborio sa teškom zavisnošću, Tihomir Stanić se našao i u ozbiljnom poslovnom i finansijskom ambisu nakon što se 2008. godine oprobao kao producent. Njegov izlet u producentske vode nije bio proslavljen, usled čega je upao u nezapamćene dugove.

"Ostao sam dužan pola miliona evra"

Ovom teškom periodu i sumi koju duguje, Stanić je svojevremeno ispričao:

- Još uvek se nisam rešio dugova. To je ogroman novac. Ja sam ostao dužan pola miliona evra. To je veliki splet okolnosti. Neki ljudi za koje sam mislio da će mi pomoći finansijski to nisu učinili, ne ljutim se ja ni na koga, bilo prošlo. Srećom sam još uvek aktivan i mogu da radim i vraćam te dugove. Vratio sam dobar deo, još 30 posto je ostalo. Pomislim nekad, da nisam bio toliko dužan, ne bih sada bio ovako popularan jer ne bih ovoliko radio - rekao je svojevremeno on za Unu.

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