Ono što je trebalo da bude još jedan običan dan svinjokolja pretvorilo se u tragediju koja je potresla meštane mesta Srđevići kod Srpca. Pero L. (44) izgubio je život nakon što se tokom obrade mesa slučajno posekao nožem u predelu desne prepone. Povreda je u prvi mah delovala kao nezgoda kakve se dešavaju tokom seoskih poslova, ali se ubrzo ispostavilo da je zahvaćen veliki krvni sud.

Prema navodima medija te 2021. godine, nesrećni muškarac tog dana pomagao je komšiji na tradicionalnom svinjokolju. Tokom rada nož mu je skliznuo i naneo tešku posekotinu. Ljudi koji su se zatekli na licu mesta pokušali su da mu pomognu i zaustave krvarenje, ali su povrede bile ozbiljne.

Pero je hitno prevezen u Dom zdravlja, ali je već bio u kritičnom stanju. Medicinsko osoblje pokušalo je da ga spase, međutim zbog velikog gubitka krvi nije mu bilo pomoći. Lekar je po prijemu mogao samo da konstatuje smrt.

O slučaju je odmah obavešten dežurni tužilac, a policija je izvršila uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije. Nakon prikupljenih informacija utvrđeno je da nema elemenata krivičnog dela i da se radi o nesrećnom slučaju.

Meštani su ostali u šoku jer je Pero bio poznat kao vredan i iskusan domaćin koji je godinama učestvovao u ovakvim poslovima. Upravo zato tragedija je dodatno potresla lokalnu zajednicu, budući da je do nje došlo tokom rutinskog posla koji se u mnogim domaćinstvima obavlja decenijama.

Stručnjaci upozoravaju da su povrede u predelu prepone među najopasnijima zbog blizine velikih krvnih sudova. U takvim situacijama i naizgled mala posekotina može za svega nekoliko minuta dovesti do masivnog krvarenja i smrtnog ishoda ukoliko se odmah ne pruži adekvatna medicinska pomoć.