Milica Jovanović iz Kuzmina, nadomak Sremske Mitrovice, za samo jedan dan postala je najpoznatija mama u Srbiji nakon što je za svog bolesnog sina Srđana organizovala humanitarni koncert - na kojem se niko nije pojavio.

Osim za Srđana, koji ima cerebralnu paralizu i epilepsiju, Miličin plan je bio i da se na koncertu sakupe sredstva za Lava Filipovića, ali umesto dobrovoljnih priloga, u Novom Sadu ih je dočekala prazna sala.

Njen potresni govor pred osobljem novosadske Barutane, muzičarima i praznim stolovima zabeležila je pevačica Tanja Ubiparip. Snimak je preplavio društvene mreže i potresao sve koji su ga videli.

Milica je u razgovoru za Alo! istakla da je izašla pred praznu salu u nameri da se izvini i zahvali svim ljudima koji su se odazvali njenom pozivu, ali umesto toga celoj Srbiji održala je lekciju o dostojanstvu, požrtvovanju i istrajnosti kada je najteže.

A upravo je istrajnost u teškim trenucima osobina koju ima svaka majka koja se bori za zdravlje svog deteta.

- Život sa bolesnim detetom je svakodnevna borba, a moj sedmogodišnji sin Srđan i ja smo ih do sada imali mnogo. Trudnoća s njim je bila uredna, sve do sedmog meseca, kada sam se prevremeno porodila. Tada je imao krvarenje na mozgu, a doktori su morali da mu ugrade šant kada je ima godinu dana. Nedavno mu je ugrađen i drugi šant u Turskoj, i ta operacija je bila veoma uspešna jer me je nakon nje prvi put nazvao mama. Do sada je primio tri doze matičnih ćelija, a ono što ga očekuje je ugradnja Vagusnog nervnog stimulatora. Operacija se radi u Turskoj i košta 43.500 evra - rekla je Milica, i dodala da će ova operacija zaustaviti epileptične napade koje njen sin ima.

- Srđan ima dosta zdravstvenih problema koji zahtevaju svakodnevnu negu i brigu. Ima sedam godina, ali sam ništa ne može - ni da sedi, ni da priča, ni da hoda... Prima četiri leka za epilepsiju koji više ne pomažu. Trudim se da ga dignem na noge, ali svaki napredak koji postignemo poništava se kada doživi epileptični napad. Zbog toga je za njega veoma važno da ode na operaciju koja će te napade zaustaviti - rekla je Milica, i dodala da je koncert organizovala u cilju prikupljanja sredstava za tu operaciju.



Osim za Srđana, na koncertu je trebalo da se sakupi novac i za Lava Filipovića, koji ima blaži oblik bolesti od njenog sina i kojem takođe treba 43.500 evra.

- Taj trenutak kada sam stajala u praznoj sali nikada neću zaboraviti jer me je obuzela sramota koju rečima ne mogu da opišem - rekla je ova majka, ne sluteći da će za manje od 48 sati biti sakupljeno više novca nego da je ta sala bila dupke puna.

- Zahvaljujući snimku koji je Tanja objavila, ljudi ne prestaju da mi se javljaju i šalju poruke podrške, ali i da uplaćuju novac na Srđanov račun u fondaciji Humanost bez granice. Zasad je prikupljeno 1,5 miliona dinara za Srđanovo lečenje, što još nije dovoljna svota, ali se nadamo da ćemo skupiti novac do septembra, kada bi trebalo da putujemo u Tursku - rekla je Milica.

Ali pre septembra Srđana i Lava prvog jula očekuje odlazak u Istanbul, gde će na klinici „Koč“ obaviti preglede pred operaciju.

BONUS VIDEO: