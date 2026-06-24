Pevačica Jelena Vučković bila je gošća naše emisije "Istina ili klik", gde je oštro i bez zadrške odgovorila na optužbe koje danima kruže medijima, da je njen trenutni emotivni partner Mile navodno ostavio iza sebe pozamašne dugove u iznosu od oko 8.000 evra, i to prema čak tri bivše partnerke sa kojima je imao i poslovnu saradnju. Jelena je stala u njegovu odbranu i otkrila šta je prava istina.

- Moj momak je veliki borac, ovo su jako bezveze naslovi. Ja se ne mešam u njegov posao, znam njegovu prošlost i jednostavno ne mešam se. Imao je žena to je njegova stvar, čula sam sve te priče ali ne verujem u njih. On je zaista jedan veliki borac, on radi svaki dan, ja mu vrlo često pomažem. Velika mi je podrška i vetar u ledja, zaista je uvek uz mene, da ja ne mogu da verujem ovakvim naslovima kada se pojave. Na kraju krajeva svi smo mi dužni nekome, odužićemo se ako smo dužni - započela je Jelena, a zatim se osvrnula na to koliko joj smeta eksponiranje njenog partnera i da li sebe smatra odgovornom za medijski pritisak.

- Nas javne ličnosti uvek to prati, a pogotovo nas žene i naše partnere koji su uvek na meti glasine raznoraznih. Nisam ja ni prva ni poslednja pevačica kojoj se dešavaju takvi naslovi - jasna je bila pevačica.

"Priželjkujem da se ostvarim u ulozi majke"

U nastavku razgovora, Jelena se dotakla izuzetno intimne teme i po prvi put potpuno iskreno progovorila o majčinstvu, ali i o tome zbog čega se još uvek nije ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi.

- Žao mi je što se nisam ostvarila kao majka, želim da se ostvarim kao majka, ali sve je do Boga i ako mi on usliši moje želje to će biti divno. Moram reći i one žene koje nemaju ili ne mogu da imaju decu ne mislim da su manje vredne - započela je pevačica, pa bez dlake na jeziku otkrila šta je bila glavna kočnica tokom njenog trinaestogodišnjeg braka.

- Ja mislim da sam ja previše vijala svoju karijeru, i išla za tim. Hvala Bogu nemam nikakav zdravstveni problem, samo jednostavno ja sa tim čovekom nisam želela da imam decu, u tom braku mi je bila preča karijera i moj uspeh - priznala je Jelena, a potom otkrila da upravo sa trenutnim partnerom Miletom želi da osnuje porodicu.

- Sada bih želela da se ostvarim kao majka i mislim da sam sada spremna, tek sada u ovim nekim godinama. Nisam osećala tu potrebu sa bivšim suprugom, ali sada osećam sa trenutnim partnerom. Mi smo u istim godinama, a ni on nema decu. Biće lepo ako se sve to desi, pa ćemo oboje uživati u tom prvom detetu, prvom koraku njegovom. Mislim da je Bog namestio sve kako je trebalo da bude - zaključila je Jelena za Alo.

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