Pevačica Jelena Vučković bila je gošća naše emisije "Istina ili klik", gde je bez dlake na jeziku progovorila o sujeti na estradi i otkrila kako gleda na odnose među kolegama, što je česta tema poslednjih meseci.

- Nisam zlo, volim ljude, volim kolege i volim kada je enko uspešan. Volim kada neko izbaci neku novu pesmu da poslušam i da podržim. Nisam sujetna, ne dotiču me tuđi životi i onda ni ne razmišljam o tome. Nemam problem sa tim, drago mi je kada neki kolega izbaci lepu pesmu, u poslednje vreme slušam Teu Tairović, i jako mi se dopada to što je uradila, sviđa mi se taj ritam, dopada mi se i šta je Aleksandra Prijović sada uradila, sve su to dobri vokali i zahvalna sam što imamo takve pevače u Srbiji - priznala je Jelena.

Iako se u javnosti često sticao utisak da se pevačica svesno povlačila sa scene, ona je sada javno progovorila o mračnim teorijama koje su je godinama mučile i sumnjama da su hteli namerno da je sklone.

- Imala sam milion teorija i nervirala sam se. Ja sam uvek bila tu a mediji su predstavljali stalno da sam u nekakvoj ilegali, međutim nisu me zvali u emsije, ja se nikada nisam povukla ja sam uvek bila tu i da su me zvali ja bih se odazvala uvek. Tada sam imala teoriju da nekome smetam na sceni i da me zato ne zovu, kao da nema mesta za mene. Ja sam uvek bila tu, nastupala, snimala pesme, nikada nisam nestala. Često sam pomišljala da smetam, ali sada se vraćam jača nego ikada, biće neka nova Jeca - otkrila je pevačica.

Tokom razgovora dotakli smo se i teme neprijatnosti na nastupima. Međutim, Jelena ističe da nikada nije doživela zlu nameru publike, iako je bilo veoma specifičnih situacija.

- Ljudi su me uvek voleli i nikada nisam imala neke neprijatnosti. Dešavalo se da me vuku za kosu, da mi ljube noge, svašta nešto ali nikada ništa loše i negativno zaista - zaključila je Jelena za Alo!

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