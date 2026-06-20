Pevač Enes Begović poslednjih godina prolazi kroz veoma težak životni period koji je ostavio dubok trag kako na njegov privatni život, tako i na njegovu karijeru.

Nakon tragičnog gubitka sina, Begović se povukao iz javnosti i retko se pojavljivao u medijima, što je izazvalo veliku zabrinutost među njegovim brojnim fanovima širom regiona. Njegovo odsustvo sa muzičke scene bilo je primetno, a mnogi su se pitali kada će se ponovo vratiti nastupima i radu na novim projektima.

Nakon određenog vremena pevač se nakratko vratio javnom životu, ali je ubrzo ponovo nestao iz medija i sa scene. Takav razvoj događaja dodatno je podstakao nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju. Iako u početku nije želeo javno da govori o razlozima svog odsustva, Begović je kasnije odlučio da otkrije da se suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

- Imao sam dosta zdravstvenih problema koji su sada hvala Bogu iza mene. Imao sam nekoliko operativnih zahvata i zbog toga se nisam pojavljivao ni u medijima, ni na nastupima– rekao je Begović i dodao:

- Sada sam hvala Bogu dobro i polako se, uz odobrenje doktora, vraćam obavezama. Veliko hvala profesoru doktoru koji me je lečio i svim uposlenim na njegovoj privatnoj klinici. Zahvaljujem im se od srca za sve ono što su mi pružili tokom mog lečenja i oporavka – rekao je pevač za Express.ba.

Pevač je naglasio da su zdravstveni problemi sada iza njega i da se, uz saglasnost lekara, postepeno vraća svakodnevnim obavezama. Posebnu zahvalnost uputio je profesoru doktoru koji je vodio njegovo lečenje, kao i kompletnom osoblju privatne klinike na kojoj se oporavljao.

Vest da se njegovo zdravstveno stanje popravilo obradovala je brojne poštovaoce njegovog rada. Mnogi se nadaju da će se Enes Begović uskoro u potpunosti vratiti muzičkoj sceni i nastaviti karijeru koja traje decenijama, uz podršku publike koja je ostala uz njega i u najtežim trenucima života.

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