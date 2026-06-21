"Nisam razumeo Trampov stav ovih dana. Iz onoga što sam video na televiziji, činilo mi se da nema problema u našim odnosima koji su i dalje apsolutno normalni i nisu se promenili", rekao je Kroseto u intervjuu na Radiju 24, prenosi agencija ANSA.

Američki predsednik Donald Tramp je kritikovao premijerku Italije Đorđu Meloni tvrdeći da joj je popularnost u padu jer je ranije odbila saradnju sa SAD u vezi sa Iranom, a da sada želi da obnovi odnose nakon američke vojne pobede.

"Italijanska premijerka Đorđa Meloni iznova je tražila da se fotografiše sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj. Njena popularnost u Italiji je u padu, verovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada je bilo reči o sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Ali isto važi i za NATO, kada smo već kod toga", objavio je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

On je naveo da Meloni nije čak dozvolila SAD ni da koriste italijanske piste i aerodrome, što je predstavljalo veliki logistički problem i to uprkos činjenici da SAD godišnje izdvajaju stotine milijardi dolara za zaštitu Italije i drugih "takozvanih saveznika u NATO-u".

"Sada, nakon što su Sjedinjene Američke Države vojno porazile Iran, ona ponovo želi da budemo prijatelji kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala", istakao je Tramp.

Spor između Trampa i italijanskog državnog vrha zaoštren je nakon što je šef italijanske diplomatije Antonio Tajani saopštio da zbog Trampovih uvredljivih reči otkazuje planiranu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Melonijeva Trampove tvrdnje nazvala izmišljenim poručivši da "ni ona ni Italija nikada ne mole niti preklinju".