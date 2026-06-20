Nakon smrti supruga i estradnog maga Saše Popovića, koji nas je napustio u martu mesecu prošle godine, udovica Suzana Jovanović donela je odluku da prekine medijsku ilegalu, te je tako hrabro zakoračila u novo životno poglavlje.

Dugih 27 godina trebalo je muzičkoj zvezdi da se vrati na scenu, a to će se upravo dogoditi pred beogradskom publikom 26. i 27. juna na koncertu legendarnog „Južnog vetra“.

Iako je decenijama unazad njen apsolutni prioritet bila porodica, kuća, suprug i deca, Suzana je prelomila da je sada pravo vreme za muziku. Kako i sama priznaje, ova odluka nije došla lako, posebno nakon teškog životnog perioda i odlaska njenog supruga, Saše Popovića.

Suzaane krije da je pred ovaj veliki događaj uhvatila panika, te da oseća ogromnu odgovornost prema fanovima muzike koja ju je proslavila.

– Posle toliko godina mi je velika čast i zadovoljstvo da budem deo tako velikog koncerta. Dugo se nisam pojavljivala u javnosti, niti na tako velikim koncertima -priznala je Suzana i dodala da je pod velikom tremom jer želi da ispoštuje ogromne fanove „Južnog vetra“.

Iako je tokom karijere imala izlete u druge muzičke pravce i aranžmane, ističe da se uvek vraćala zvuku „Južnog vetra“ i da se oseća kao da iz te priče nikada nije ni izašla.

Odluku o povratku donela je nedugo nakon porodične tragedije, a kako kaže, upravo je njen pokojni suprug uvek bio njen najveći oslonac i vetar u leđa da nastavi da peva.

-Sve ovo što mi se dogodilo u skorijem vremenu, odlazak mog Saleta… mislim da on nekako gleda odozgo i da bi voleo ovo što radim, što sam pristala da se pojavim i to će biti zaista moj povratak na estradnu scenu u tako velikom stilu -emotivno je ispričala pevačica.

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