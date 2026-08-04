Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da su građani uspeli da pobede inflaciju, koja je prema fleš proceni u proteklom mesecu iznosila 1,9 odsto, ali je istakao da država mora ostati oprezna i odgovorna kako ne bi došlo do njenog ponovnog rasta.

"Uspeli su građani Srbije, nisam uspeo ja. Uspeli su građani, mi radimo svoj posao, to nam je dužnost. Inflacija jeste pobeđena, ali je to opaka bolest, to je kao kancer, to je kao rak. Uvek morate da vodite računa. Tako da, uspeli smo, ali moramo da radimo, da budemo oprezni, odgovorni i da nastavimo da se borimo", rekao je Vučić u razgovoru u porodičnoj kući u Čipuljiću, u opštini Bugojno.

Vučić je istakao i da je aktuelna vlast uradila mnogo toga o čemu će, kako kaže, pisati istorija.

"Nema nikakve sumnje da će mnogo toga ostati iza nas, da će se o tome govoriti, pričati i pisati u istoriji", rekao je Vučić.