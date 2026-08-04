"Uvek ćemo da govorimo o tome, slobodno, da nikome nećemo da se dodvoravamo zarad nekakvih poglavlja, klastera ili bilo čega drugog, već da ćemo da brinemo. Vredniji je svaki život stradalog mučenika u Novom Selu, ili u Sitnici, ili bilo gde, nego bilo kakvo poglavlje", rekao je Vučić za TV Prva u intervjuu u njegovoj porodičnoj kući u Čipuljiću kod Bugojna, uoči sutrašnjeg obeležavanja stradanja žrtava u operaciji "Oluja", koju Srbija i Srpska zajednički organizuju u Mrkonjić Gradu.

On je poručio da će Srbija da vodi računa o svojim žrtvama, da poštuje tuđe žrtve, da gradi mir i da gradi ekonomiju.

"Da idemo unapred, da pokazujemo svima da čuvamo svoju samostalnost, svoju slobodu, svoju nezavisnost, a ako neko to ne razume, šta ja da mu radim. Ali ja sam siguran da će to biti pravi pobednički put Srbije", rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da je u "Oluji" proterano 220.000 Srba sa teritorije Republike Srpske Krajine, ali je naglasio da su stradali i Srbi u zapadnom delu Bosne.

"Ne zaboravite šta je učinjeno ovde i u Grahovu, i u Drvaru, i u Glamoču, i na Kupresu, i u Šipovu, i u Mrkonjiću, Janju, Donjem Vakufu, mnogim drugim mestima", rekao je Vučić.

Govoreći o jačanju Vojske Srbije, novinarka je konstatovala da uz Srbiju stoji Kina, na šta je Vučić odgovorio da Srbija ima divne, prijateljske i bratske odnose sa Kinom, ali da uz nju pre svega stoji snažna narodna armija, profesionalna vojska i ozbiljno oružje, oruđe.

"U savremeno doba novih tehnologija, modernih tehnologija, kvalitet oruđa, oružja i svega igra dominantnu ulogu. Srbija je danas neuporedivo, neuporedivo, neuporedivo jača nego bilo kad u svojoj istoriji. I pri tome neće da napada nikoga, neće da ugrožava nikoga, ali ima toliko dobar i snažan odvraćajući efekat, da vam garantujem da nikome iz regiona pasti neće na pamet da pokuša nešto da uradi", rekao je Vučić.