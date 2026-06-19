Aleksandra Prijović gostovala je na otvaranju jednog poznatog beogradskog lokala.

Pre samog nastupa pevačica se za naš portal dotakla i brojnih detalja iz svog privatnog, odnosa sa Filipom, sukobu sa Andreanom Čekić kao i Zvezdama Granda, gde je i sama nekada bila učesnica.

Kako sada izgleda tvoj dan?

- Kod mene se nista specijalno ne dešava, kada ne nastupam, svaki dan mi je isti. Ustajem ujutru u 8, idem u vrtić, odvedem malog, pa trening. Ništa specijalno.

Sudeći po onome što se piše, čini se da nije toliko monotono, priča se da si u svađi sa Andreanom Čekić, da nisi u dobrim odnosima sa Marijom Šerifović...

- Jaoo videla sam to. Valjda se traži nešto kod mene, pošto ne dajem nešto često intervjue u poslednje vreme, bitno je da nešto izađe o meni, pa makar bila i laž.

Da li to znači da si sa obe pomenute pevačice u dobrim odnosima?

- Sve je ok, ja zaista nisam imala ni sa kim problem, to svi znaju.

Kako ti se čini Svetlana Ceca Ražnatović kao član žirija u Zvezdama Granda?

- Fenomenalna je, to sam joj i rekla. Bilo mi je čudno kada sam videla da će ona biti u žiriju, nisam je očekivala. Ja sam ranije s vremena na vreme pogledala Zvezde Granda jer i radim vikendom, ali sada jedva cekam da stignem kući, vratim i obavezno odgledam svaku emisiju.

Da se takmičiš sada, da li bi imala tremu da staneš pred njom i zapevaš?

- Naravno da bih imala.

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