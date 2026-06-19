U savremenom tempu života gotovo da ne postoji osoba koja se makar povremeno ne suočava sa negativnim, uznemirujućim ili nametljivim mislima. One se pojavljuju neočekivano, vraćaju nas na stare probleme, bude strahove i često nam oduzimaju energiju, koncentraciju i spokoj.

Međutim, prema rečima sveštenika Aleksandra Praščevića, najveći problem nije sama pojava takvih misli, već način na koji reagujemo na njih.

Prava borba ne vodi se sa mislima, već sa pažnjom

Kako objašnjava, čovek često upada u zamku da svaku negativnu misao analizira, preispituje i razvija kroz brojne scenarije. Upravo tada ona dobija snagu i počinje da utiče na raspoloženje i svakodnevni život: