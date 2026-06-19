U savremenom tempu života gotovo da ne postoji osoba koja se makar povremeno ne suočava sa negativnim, uznemirujućim ili nametljivim mislima. One se pojavljuju neočekivano, vraćaju nas na stare probleme, bude strahove i često nam oduzimaju energiju, koncentraciju i spokoj.
Međutim, prema rečima sveštenika Aleksandra Praščevića, najveći problem nije sama pojava takvih misli, već način na koji reagujemo na njih.
Prava borba ne vodi se sa mislima, već sa pažnjom
Kako objašnjava, čovek često upada u zamku da svaku negativnu misao analizira, preispituje i razvija kroz brojne scenarije. Upravo tada ona dobija snagu i počinje da utiče na raspoloženje i svakodnevni život:
"Da li vas ponekad muče teške i negativne misli zbog kojih osećate neki nemir u duši? U stvari borba sa svojim umom može ponekad da bude naš najteži podvig u životu. Ali poslušajte kako starac Tadej doživljava tu borbu: "Misli su poput ptica. Ne možemo im zabraniti da lete, ali je do nas da li ćemo im dozvoliti da slete i da naprave gnezdo u našoj glavi." Ovo znači da ne treba da se opterećujete za svaku tešku pomisao koja bukvalno proleti kroz vaš um. Čovek ne može uvek da kontroliše šta će mu sve pasti na pamet, ali može da bira kojim mislima će da se bavi. Zato kad naiđe neka negativna pomisao nemojte je analizirati, preispitivati i hraniti je svojim strahom. Samo je pustite da prođe. Ne pravite joj gnezdo u svom umu i tako ćete se sačuvati mnogih muka."
Komentari (0)