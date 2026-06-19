Dara Bubamara već nekoliko meseci u vezi je sa mlađim muškarcem koga je kako navode domaći mediji prošle godine Maca Diskrecija predstavila kao svog dečka. Istina je da je on tada bio ćelav i da je sa Macom bio na Mikonosu.

Kako navode domaći mediji otkad se smuvao sa Darom, potpuno promenio identitet, pustio je kosu, nosi stalno kačkete i naočare kako ne bi bio povezan sa momkom koji je pozirao u zagrljaju Mace Diskrecije, a i ljubio je po klubovima na Mikonosu. Međutim, Daru Bubamaru činjenica da je delila dečka sa Macom jako nervira, pa je nedavno prekinula intervju i okrenula se i otišla na pitanje o njemu. Zato je Maca bila jako besna, pa je brzo odgovorila:

- Opusti se, Daro! Uživaj sa žigolom! - odgovorila je Maca na Darin prekid intervjua. Inače, Maca i on su bili neko vreme u vezi. Only Fans zvezda Senada Nurkić boravila je sa njim i na letovanju, a onda je provalila da je on u vezi sa Darom:

-Kakav je osećaj kad posle mene nadeš milf Daru Bubamaru? Ah, navikao da ga finansiraju i muško i žensko pričala je Maca. Onda je u nizu odgovarala na pitanja koja su vezana za njega:

-To je bivši. Već imamo film. Sad je s Darom Bubamarom. On ima 23 godine. Nije Dara maser po struci kao on, to je njegov zanat. Za početak uzeće joj auto. Dobro sam ga spremila za nju... Ja ga nisam finansirala kao njegovi momci i sadašnja devojka, da se zna. Puno košta! Nekim je sa srećom. Sutra će on već naći dečka, on pravi miks - ispričala je Maca.

Inače, Maca i on su se zabavljali neko vreme i ona je upravo zbog njega bila u Dubaiju jedno vreme, sve do pre nekoliko meseci. Tada je vrlo brzo Macu zamenila Dara, a Maca je vrlo brzo razotkrila čitavu aferu.

Dara je upoznala i njegove roditelje. On ne potiče iz imućne porodice, ali izgleda da nije radio kao konobar u Dubaiju već da je radio neke druge poslove o kojima je Maca naširoko pričala. Da tu ima dima sigurno potvrđuje i činjenica da ni on, ali ni Dara ne žele da odgovore na Macine prozivke.

Alo/Svet

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