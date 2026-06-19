Kao bomba je odjeknula vest da se pevačica Dragana Mirković i Toni Bijelić razvode nakon 24 godine braka, a par je dugo glumio da je sve u najboljem redu.

Kako je pevačica navela u saopštenju, oni već tri godine ne žive pod istim krovom.

Ipak, pre samo četiri godine, posluga pevačice za Alo! je otkrila detalje iz njihovog braka.

- Iako deluje nemoguće, ali Dragana i Toni zaista žive kao u bajci. Ona njega svako jutro budi pesmom. Obavezno mu sprema doručak, ne dozvoljava nama da to radimo. Prosto voli da mu ugađa. Obično mu sprema omlet sa slaninom i pršutom i doda neku salatu. Tu je i đus ili neki drugi ceđeni sok - priznala je ona i istakla da ih nikada nije čula da se svađaju.

- Oni su kao rođeni jedno za drugo. Nisam ih nikad čula da se svađaju, a godinama radim kod njih - rekla je tada za Alo! žena koja je radila u dvorcu.

Što se tiče Tonijevog ponašanja prema supruzi, kućna pomoćnica je imala samo reči hvale, tako da nije bilo nikakvih naznaka da će doći do kraha braka.

-Toni nikada nije povisio ton na Gagu . Samo joj tepa "Mico moja lepa, najlepša si mi i najbolja na svetu". Baš su par za primer. Ni oko dece se ne raspravljaju, sve rešavaju razgovorom. Dragana se jedino unervozi kada ima van kuće jer je ona porodičan tip, živi za kuću i muža, naravno i za decu. I onda ako je zbog nastupa dugo odsutna, a putuje bez njih, to ume da je uznemiri, inače je jako staložena i mirna. Sve nas poštuje, nikada ni na nas nije povisila glas, a ni Toni. Zaista su divni ljudi - otkrila je tada kućna pomoćnica za Alo!.

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