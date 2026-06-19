Meteorolozi upozoravaju da će narednih dana snažan sistem visokog vazdušnog pritiska zahvatiti kontinent i doneti ekstremne temperature koje bi u pojedinim delovima Portugala, Španije i Francuske mogle da dostignu čak 45 stepeni Celzijusa.

Prema prognozama meteorološkog portala Severe Weather Europe, iznad zapadne i centralne Evrope formira se takozvana „toplotna kupola“, meteorološka pojava koja zarobljava veoma topao vazduh pristigao iz Sahare i sprečava njegovo mešanje sa hladnijim vazdušnim masama.

Španija, Portugal i Francuska na udaru ekstremne vrućine

Stručnjaci navode da će temperature u mnogim krajevima biti od 14 do 18 stepeni više od proseka za kraj juna, a lokalno i više. Poseban problem predstavlja činjenica da je zemljište u velikom delu Evrope već veoma suvo nakon rekordno toplog završetka maja, što dodatno pojačava zagrevanje.

Najviše temperature očekuju se na Pirinejskom poluostrvu. U Portugalu i Španiji početkom naredne sedmice moguće su vrednosti do 45 stepeni Celzijusa.

Ni Francuska neće biti pošteđena. Pojedini meteorološki modeli pokazuju da bi u centralnim, severnim i zapadnim delovima zemlje temperature mogle da dostignu između 41 i 44 stepena. U Parizu i drugim velikim gradovima očekuje se višednevni period sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, što je i do 15 stepeni iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine.

Vrućina će se tokom vikenda proširiti i na Nemačku, zemlje Beneluksa i Veliku Britaniju, gde će temperature uglavnom prelaziti 30 stepeni. U Italiji se očekuje između 35 i 40 stepeni, dok bi u dolini reke Po lokalno moglo biti i toplije.

Toplotni talas stiže i na Balkan

Meteorolozi navode da će se uticaj ovog sistema osetiti i na Balkanu. Iako se za sada ne očekuju ekstremne vrednosti poput onih u Francuskoj ili Španiji, temperature će u većem delu regiona uglavnom biti između 30 i 35 stepeni.

Prema aktuelnim meteorološkim kartama, i Srbija bi mogla da bude pod uticajem ovog toplotnog talasa, uz veoma toplo i sparno vreme tokom poslednjih dana juna.

Toplotni talas će se iz severozapadne Afrike tokom vikenda širiti ka jugozapadnoj i zapadnoj Evropi, a zatim nastaviti prema severu i istoku kontinenta, gde bi mogao da dominira vremenskim prilikama tokom ostatka meseca.

Šta je „toplotna kupola“?

Toplotna kupola nastaje kada se iznad velikog područja zadrži snažan sistem visokog vazdušnog pritiska. On deluje poput poklopca koji sprečava podizanje toplog vazduha i njegovo mešanje sa hladnijim slojevima atmosfere.

Zbog toga se vazduh pri tlu dodatno zagreva, pa dolazi do veoma visokih, a neretko i rekordnih temperatura. Kada se ovakav sistem zadrži više dana ili nedelja, posledice mogu biti ozbiljne, od suša i požara do problema sa zdravljem stanovništva.

Upravo ovakvi meteorološki uslovi bili su među glavnim uzrocima nekih od najjačih toplotnih talasa koji su poslednjih godina pogodili Evropu, Sjedinjene Američke Države i Kanadu.

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