Prema saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), u napadu je poginuo potpukovnik Dor Gedalija Ben Simhon, komandant 52. bataljona 401. oklopne brigade, kao i još trojica vojnika čija imena još nisu objavljena. Njihove porodice su obaveštene o pogibiji.

Napad se dogodio u blizini sela Kfar Tebnit na jugu Libana.

Prema navodima izraelskih medija, tenk IDF-a pogođen je eksplozivnim dronom Hezbolaha.

Istovremeno, libanska šiitska organizacija tvrdi da je u zasedi uništila čak tri tenka tipa "merkava" i da je raketama i artiljerijom gađala izraelske snage u oblasti brda Ali al Taher.

U napadu su ranjena i najmanje dva izraelska vojnika, dok su borbe nastavljene i nakon prvog udara.

Jug Libana se ne smiruje

Samo dva dana ranije, Hezbolah je već koristio eksplozivne dronove protiv izraelskih jedinica u istom području, što ukazuje na sve veću efikasnost ove taktike.

Odmah nakon napada, Izrael je pokrenuo snažne vazdušne udare na ciljeve Hezbolaha širom južnog Libana. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u tim napadima poginulo najmanje 18 osoba, dok su desetine ranjene.

Incident je dodatno podigao tenzije u regionu u trenutku kad su trajali diplomatski napori za očuvanje primirja između Izraela i Hezbolaha. Uprkos međunarodnim pozivima na deeskalaciju, sukobi na jugu Libana ne pokazuju znake smirivanja.