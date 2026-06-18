Građani Tuzle žestoko su reagovali na najavu koncerta Severine Vučković u njihovom gradu i poručili da glumicu sa jahte ne žele da slušaju ni za džabe!



Vest da će kvazi umetnica za doček 2027. godine pevati na Trgu slobode u Tuzli izazvala je veliki bes među stanovnicima Bosne i Hercegovine, a naročito što će njeno podvriskivanje na sceni platiti iz svog džepa.

Kako pišu lokalni mediji, za Severinin koncert iz budžeta Tuzle biće izdvojeno čak 230.000 konvertabilnih maraka, odnosno oko 115.000 evra. Ovo je izazvalo nezadovoljstvo kod građana Tuzle, koji su odmah osuli paljbu po hrvatskoj pevačici i gradskim vlastima.

-E, moja Bosno, šta si dočekala, da se deca leče SMS porukama, a da plaćamo ovu 230.000 maraka za koncert. Da se promeni čitava vlast pod hitno!", "Severina crpi Bosnu sad kad je završila sa Srbijom!", "Da li je moguće da se tolike pare daju za nečiji nastup? Bojkot!", "Ne želimo da nam ona peva ni za džabe!", "Hoće li biti kakvih jahti u Jali, zna li se šta?", "Severina ne treba da peva ni za džabe, a ne da joj se da 230.000 maraka" - samo su neki od komentara na račun Severine i najavljenog novogodišnjeg koncerta.

Inače, kako se navode mediji u BiH, angažman hrvatske pevačice već je potvrđen ugovorom koji je Turistička zajednica Tuzle zaključila 2. juna 2026. godine.

Da Severina Vučković više nije poželjna nigde u regionu dokaz je i njen debakl u Podgorici početkom godine kada je pevala pred praznim tribinama.

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