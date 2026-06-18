Da li Wizz Air radi na crno? Da li angažujete neproverene firme da vam održavaju avione? Ovo su samo neka od pitanja na koja Wizz Air nema odgovor. Umesto objašnjenja, da li zbog profita ugrožavaju živote putnika iz Srbije čelnici ove kompanije nude bajke, pokušavajući da sakriju da njihove avione ne održavaju stručnjaci.

Ali, krenimo redom.

Andraš Rado, šef korporacija te kompanije danas je okupio novinare. Ne da bi rekao istinu. Već da im priča romansiranu priču o Wizz Air-u u Srbiji. U interesu javnosti i građana koji razmišljaju da koriste usluge ove kompanije, novinar Alo-a postavio mu je konkretna pitanja:

- Zašto ste tajno i mimo zakona uveli bugrasku kompaniju Global Maintence da odžava vaše avione?

Zastrašujuće je to što bugarska komanija nije imala licencu za takve poslove. Da uprostimo, to bi bilo kao da umesto elektičara pozovete prvog komšiju da vam popravi instalirane kablove za struju u kući. Tako nešto niko ne bi uradio, jer niko ne želi da mu se uništi kuća, još manje da stradaju ljudi koji žive u njoj. Bez obzira na to što bi komšija to jeftinije uradio.

PITANJA BEZ ODGOVORA

Međutim, kada je održavanje aviona Wizz Aira u pitanju, onda ova logika ne važi. Posao dobije onaj ko je najjeftiniji, a putnicima kako bude.

Činjenica je da su nadležne srpske službe shvatile koliko je to velika opasnost po život ljudi koji koriste njihove letelice. Te su, kako zakon nalaže, a što važi i u zemljama EU tražili da se greška ispravi.

- Imali ste mesec dana da legalizujte poslovanje, ali Wizz Air to nije učino. Umesto toga vi ste angažovali drugu firmu, takođe bez licence. Da li je vasa strategija da radite protiv zakona koji su propisani i u Srbiji i u Evropskoj uniji – pitanje je koje je postavio novinar Alo-a.

Usledila su još direktnija pitanja:

- Da li je politika vaše firme da radite na crno da biste obezebdili veći profit iako se time ugrožavaju putnici koje prevozite? Da li na isti način poslujete i u zemljama Evropske unije?

Saslušavaši pitanja Rado je počeo da priča. Po onome što je rekao, možda bi bilo bolje da nije.

- Mi smo usaglašeni sa propisima. Molim vas nemojte zaboraviti da nas kontroliše EASA, koja je stroga evropska agencija, oni su bili prvi koji bi nam skrenuli pažnju. Nije najbitnije koja kompanija radi sa nama na kojim poslovima, u ovom slučaju na održavanju, već je bitno da je ta kompanija odobrena – rekao je Rado.

NE ČUJE ON DOBRO

Dakle, nije bitno ko održava avione. Da li je moguće da je avio-prevozniku beznačajno ko im održava avione.? Ako njima i jeste, putnicima, to sigurno nije.

Još manje im je važna priča o avijaciji i obuci pilota koju je Rado pokušao da podmetne umesto da konkretne odgovore na konkretna pitanja.

Možda Rado nije dobro razumeo, ili je možda zaboravio da Wizz Air angažuje firme bez licence za održavanje aviona. Novinarka Alo-a ga je na to još jednom podsetila.

- Da li onda možete konkretno da mi kažete da bugarska komanija ima licencu?

- Mogu da potvrdim da sve kompanije sa kojima sarađujemo, kako u Srbiji, tako i van nje, moraju da imaju odgovarajuću licencu – rekao je Rado.

TOŠA IZ WIZZ AIR-a

A bugarska komapanija, kao što i sami vidite, nju nije ni spomenuo.

Po istom receptu bez jasnog odgovora ostale su i kolege iz drugih redakcija koje je zanimalo koliko je Wizz Air zaradio angažovanje neliceneciranih firmi.

U ovom slučaju jako je teško citirati reči šefa korporacija Wizz Aira.

– Nisam siguran da sam u potpunosti razumeo pitanje – rekao je Rado.

Šta tačno ne razumete ako vas neko pita koliki vam je profit? Da li je u tom pitanju vama nešto nejasno? WizzAir očigleno ima razloga da glumi Tošu. Dovoljno da svima bude jasno da angažovanje neakdekvatnih firmi nije ni prazna ni izmišljena priča.

Na pitanje da li su spremni da snose odgovornost i posledice, s obzirom na to su o propustima Wizz Aira obaveštene evrospke institucije, Rado se nije ni potrudio da odgovri. Izgleda nije ni čuo. Ili razumeo. Ili…

Vama je naravno sve jasno. Mislili su da u Srbiji mogu da muljaju, petljaju, da budu šerifi. Pogrešili su. Na sreću onih koji su možda razmišljali da avionima Wizz Aira idu na more.