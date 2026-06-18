Bivši rijaliti učesnici, Kristina Spalević i Kristijan Golubović, ponovo privlače pažnju javnosti zbog svog narušenog odnosa.

Nakon brojnih prozivki, Kristina je rešila da prekine ćutanje i oštro odgovori bivšem partneru sa kojim ima dvoje dece.

Kristina Spalević je vidno izrevoltirana istakla da joj je prekipelo zbog svakodnevnih uvreda.

- Svaki dan slušam o sebi svašta! Čovek me ne ostavlja na miru! Znate li koliko treba živaca da prestaneš da reaguješ? Ne znam da postoji neko ko toliko pljuje majku svoje dece kao on! Kristijan je postavio standard i rekord u pljuvanju majke svoje dece - izjavila je rijaliti igračica za Kurir.

Ona je dodala da inače izbegava da govori o njemu, ali da je zaista teško uzdržati se kada te neko satima vređa u lajv prenosima.

"Pravili smo treće dete, kupili smo prsten!"

Sa druge strane, Kristijan Golubović iznosi potpuno drugačiju, dramatičnu verziju događaja.

Iako deluje da su u ratu, on tvrdi da su pre samo mesec dana, tačnije 13. maja za njihovu godišnjicu, zapravo bili zajedno!

- Išli smo zajedno u kupovinu, gde smo kupili prsten, pravili krštenje, a zatim vodili ljubav i pravili treće dete - šokirao je Kristijan Golubovič priznanjem.

Prema njegovim rečima, dogovor je bio da se njihovo pomirenje krije od javnosti kako bi imali prostora, ali mu je zasmetalo što je ona to sakrila.

Kristijan je dodao da postoji velika mogućnost da je Kristina sada u drugom stanju, te da bi zbog toga bio "najsrećniji".

Alo/Kurir

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