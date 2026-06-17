Pevačica Dragana Mirković je nedavno progovorila o svom razvodu od poznatog biznismena Tonija Bijelića, a nakon javne priče on ne prestaje da je provocira.

Nakon njene ispovesti o krahu njihovog braka oglasio se i sam Toni čija je izjava šokirala javnost. Ipak, on se tu nije zaustavio, već je nastavio sa potezima koji su protumačeni kao direktna provokacija.

Naime, Toni Bijelić je iskoristio društvene mreže kako bi poslao novu poruku. Na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj se nalazi sa svojim dugogodišnjim prijateljem.

Ova fotografija zabeležena je u jednom luksuznom hotelu u Beču, a ono što je posebno privuklo pažnju pratilaca i javnosti jeste pesma koja je pratila objavu.

„Za mog iskrenog prijatelja i vernog 25 godina. Ne daj se, druže”, pisalo je u opisu dok se u pozadini čula pesma "Nije život jedna žena".

"Koliko si platila da me pljuju?"

Podsetimo, Toni je tvrdio da je Dragana uložila novac kako bi okaljala njegovo ime.

- Nije taj razlog... a koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je? - napisao je u jednom objavi, pa nastavio.

- Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno - dodao je.

- Gde je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da tužan period jer nema ko da objasni. Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju - napisao je Toni Bijelić i šokirao javnost.

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