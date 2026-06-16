Neda Ukraden i Lepa Brena važe za dve najpopularnije pevačice bivše Jugoslavije, a njihov odnos je uvek intrigirao javnost.

Iako nekada nisu bile u dobrim odnosima, danas su koleginice koje se poštuju i cene, a uzrok njihove nekadašnje svađe bio je Saša Popović, o kojem Neda piše i u svojoj novoj knjizi "Zora je svanula".

-Nije tajna da su Neda Ukraden i Saša Popović krajem osamdesetih bili u strasnoj ljubavnoj vezi. Oni koji ih pamte iz tog perioda znaju da su se mnogo voleli, a koliko su cenili jedno drugo, svedoči činjenica što su i dan-danas prijatelji - ispričao je izvor.

Kada je njihova veza bila u povoju, upravo zbog Nede su na Sašu bili besni kako članovi 'Slatkog greha' tako i Lepa Brena.

- Neda i Saša su bili spoj nespojivog i malo ko je u prvi mah mogao da podnese i shvati da su se zavoleli, da se ne kriju i da s ponosom ističu da su zajedno. Popović je dugo osvajao Nedu, a ona se nije baš lako dala. Baš u tom periodu počele su trzavice u 'Slatkom grehu', opterećenost poslom, pa dok muškim članovima benda nije bilo jasno šta će on s Nedom, Lepa Brena je mislila da se druže i da su bliski kako bi Neda zauzela njeno mesto u bendu, što je u njoj izazvalo bes i ljubomoru. Nije verovala da Neda gaji emocije prema Saletu i da posredi nije ništa drugo. Na momente je toliko bila besna, da se i sama smejala na neslanu šalu 'Šta će biti ako ga sad i ova zajaši', iako je znala da to nije pohvalno ni za nju samu. Nepoverenje prema Popoviću raslo je među njegovim kolegama i koleginicom sve dok im nije priznao da su on i Neda u ljubavnom odnosu i da ona zapravo želi njega, a ne mesto Lepe Brene - tvrdi izvor, a ovu tajnu otkrila je i sama Neda Ukraden u svojoj autobiografiji "Zora je svanula", koju je tek predstavila.

U jednom delu romana, u kojem Neda piše o svojoj ljubavi sa Sašom Popovićem, dotakla se i Brenine ljubomore.

- I taman dok sam pakovala kofere u Lepetanima i spremala se za Beograd, telefon je zazvonio i začula sam njegov glas. 'Alo, Neki, gde si, bre? Svi pitaju za tebe. Ovde u bendu je prava frka, ne znaju šta se događa, šta je istina', zbog čega je pevačica pobesnela - piše u knjizi.

Godine su prošle i nesuglasice su se prirodnim putem rešile, a Neda Ukraden i Lepa Brena danas imaju odnos kakav su imale i pre Saše Popovića.

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