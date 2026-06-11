Ime Marine Tucaković zauvek je upisano u istoriju domaće muzičke scene. Njen nesporni talenat doneo joj je značajne prihode kroz vanvremenske hitove, a posebno se ističe podatak da je samo jedan njen stih zaradio više od 100.000 evra.

Ipak, iza brojnih profesionalnih uspeha i estradnog sjaja, krila se i duboka lična tragedija, koja je inspirisala jednu od njenih najemotivnijih i najtužnijih pesama.

Tokom višedecenijske karijere, Marina je obeležila rad i put najvećih regionalnih muzičkih zvezda.

Pored emotivnih balada, ostala je upamćena i po komercijalnim hitovima koji su joj doneli izuzetnu zaradu.

Malo je poznato da je u jednoj od najpoznatijih narodnih pesama napisala samo jedan stih. Reč je o hitu "Zora je", koji u originalu izvodi Neda Ukraden, a čuveni stih glasi: "Suza je iz oka kanula".

O tome koliko jedan trenutak inspiracije može da bude vredan, svedoče i reči izvođača ove numere.

Prema ranijim pevačicinim izjavama, upravo taj deo pesme doneo je autorki više od 100.000 evra kroz autorska prava.

Lična tragedija i bol pretočeni u baladu

Iza uspešne karijere, međutim, stajala je i njena najveća životna tragedija.

Nakon gubitka sina 2010. godine, Marina je iz ličnog bola napisala baladu "Mišo moj".

Mnogi poštovaoci i muzički kritičari smatraju da je upravo to jedna od najpotresnijih pesama koje je ikada stvorila.

Odluka o tome ko će izvesti ovu tešku numeru nije bila jednostavna. Publika je prepoznala snažnu emociju u svakom stihu pesme koju je otpevala Ana Nikolić, dok je ona svojevremeno o izboru izvođača izjavila:

-Dugo sam razmišljala kome da poverim ovu numeru, želeći da izvođač na pravi način prenese tugu, ljubav i sećanje koje je utkano u pesmu - istakla je Tucaković.

Sinonim za vrhunsko tekstopisanje

Tokom bogate karijere, sarađivala je sa gotovo svim velikim imenima domaće muzičke scene i stvorila veliki broj hitova koji su nadživeli vreme.

Njen prepoznatljiv autorski pečat učinio je da njeno ime postane sinonim za uspeh.

O njenoj veličini najbolje govore i reči njenih saradnika iz muzičke industrije. Zbog izuzetnog talenta koji je posedovala, kolege su je često opisivale kao "autora kakav se retko rađa".

I danas, godinama nakon njenog odlaska, Marina ostaje sinonim vrhunskog tekstopisanja, a njeni stihovi nastavljaju da žive kroz generacije koje ih i dalje sa istom emocijom slušaju i pevaju.