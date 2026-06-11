Najnovija runda eskalacije tenzija oko Irana puna je novih posledica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju u celini, izjavio je danas portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Najnovija runda eskalacije tenzija je puna novih, dodatnih negativnih posledica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju u celini", rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti.

Kako je naveo, Kremlj je zabrinut zbog nove eskalacije tenzija oko Irana i poziva sve strane na uzdržanost.

"Kremlj poziva strane u iranskom sukobu da se vrate pregovaračkom procesu", dodao je Peskov.

CENTCOM o udarima na Iran

Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je danas da su njene snage završile dodatne napade u samoodbrani na više ciljeva u Iranu, po nalogu vrhovnog komandanta.

Sa druge strane, Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, kao i da zatvara Ormuski moreuz za sav pomorski saobraćaj, prenosi Tanjug.

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