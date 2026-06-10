Voditeljka Katarina Šišmanović važila je za jedno od najlepših TV lica, a gledaoci su je zavoleli u popularnoj emisiji "Sve za ljubav" nakon čega se povukla iz javnog posla.

Sada se, posle 10 godina, vraća na male ekrane, a preuzeće ulogu domaćina u novom formatu „Neženja“ koji će se emitovati na Prvoj televiziji.

Reč je o programu koji je nastao po uzoru na svetski poznati američki rijaliti format za upoznavanje, „The Bachelor“, u kojem glavni akter traga za romantičnom partnerkom.

Domaća publika Katarinu Šišmanović prevashodno pamti po višegodišnjem angažmanu u emisiji „Sve za ljubav“, gde je pratila emotivne životne priče, susrete i pomirenja, nakon čega se na neko vreme povukla iz javnosti i ovo će biti pravo iznenađenje za publiku.

Za razliku od tog formata, u kojem su se učesnici uglavnom borili za očuvanje već postojećih veza, u novom projektu njena uloga biće usmerena na praćenje "neženje" u njegovom procesu pronalaženja nove ljubavi.

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