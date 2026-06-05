Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da želi da razgovara sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o pitanju nadoknade za vojnu opremu doniranu Ukrajini, saznaje TASR.



Fico je novinarima nakon samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tivtu rekao da njegovo pitanje proizilazi iz nedostatka finansijskih sredstava i da će sva pitanja o toj nadoknadi pokrenuti na sledećem samitu krajem ovog meseca.

"To je problem uzrokovan akutnim nedostatkom finansijskih sredstava, jer su sredstva koja su trebalo da budu korišćena za nadoknadu direktno korišćena za Ukrajinu", rekao je Robert Fico.

Napomenuo je da je tokom samita u Tivtu pokrenuo pitanje formata Višegradske grupe (V4), u koju spadaju Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka. On je kazao da će na sastancima učestvovati i visoki predstavnici EU.

"Pretpostavljam da bi u bliskoj budućnosti to trebalo da uključi i predsednika Evropske komisije, jer je V4 plus predsednik Evropske komisije format koji može da reši dosta toga", istakao je Fico.