Za mnoge dan ne može da počne bez šoljice mirisne turske kafe. Iako na prvi pogled deluje da je njena priprema jednostavna, upravo sitni detalji određuju da li će kafa biti puna arome, sa bogatom penom i prijatnim ukusom ili će ispasti previše gorka.

Jedno od najčešćih pitanja jeste koliko mlevene kafe treba staviti u džezvu da bi odnos vode i kafe bio idealan.

Koliko kašičica kafe ide na jednu šoljicu?

Osnovno pravilo kod pripreme turske kafe vrlo je jednostavno.

Za jednu šoljicu, u koju se sipa oko 100 do 120 mililitara hladne vode, potrebna je jedna puna kašičica sitno mlevene turske kafe.

Ako kuvate dve šoljice, koristite dve pune kašičice kafe i odgovarajuću količinu vode. Isto pravilo važi i za veće količine – jedna puna kašičica na svaku šoljicu.

Važno je da kašičica bude puna, ali ne pretrpana, jer se tako dobija najuravnoteženiji ukus.

Kako napraviti jaču tursku kafu?

Ljubitelji intenzivnije arome često koriste jednu i po do dve pune kašičice kafe po šoljici vode.

Na taj način kafa dobija puniji ukus i izraženiju aromu, ali treba imati na umu da prevelika količina kafe ili predugo kuvanje mogu učiniti napitak neprijatno gorkim.

Tajna bogate pene

Jedan od znakova dobro pripremljene turske kafe jeste gusta pena.

Da biste je dobili, vodu zagrevajte na umerenoj temperaturi, a džezvu sklonite sa šporeta čim pena počne da se podiže. Tako se čuvaju eterična ulja i prirodna aroma kafe.

Mnogi primenjuju i provereni trik – kada se pena prvi put podigne, kašičicom je rasporede u šoljice, a zatim džezvu još jednom kratko vrate na vatru do ivice ključanja. Na taj način pena postaje još bogatija.

Kada se dodaje šećer?

Ako pijete slatku tursku kafu, šećer je najbolje dodati u hladnu vodu pre kuvanja kako bi se potpuno rastopio i ravnomerno sjedinio sa kafom.

Ljubitelji gorče kafe mogu šećer dodati tek u šoljicu ili ga potpuno izostaviti.

Recept za savršenu tursku kafu

Sastojci:

100–120 ml hladne vode

1 puna kašičica sitno mlevene turske kafe

šećer po želji

Priprema:

U džezvu sipajte hladnu vodu i po želji dodajte šećer. Dodajte mlevenu kafu i stavite džezvu na umerenu vatru. Nakon toga kafu više nemojte mešati. Kada pena počne da se podiže, odmah sklonite džezvu sa šporeta. Po želji rasporedite deo pene u šoljice, pa džezvu još jednom kratko vratite na vatru do ivice ključanja. Sipajte kafu u šoljicu i sačekajte oko minut da se talog slegne pre nego što počnete da pijete.

Ledena turska kafa za vrele letnje dane

Tokom leta od iste kafe možete napraviti i osvežavajući napitak.

Potrebno je:

1 šoljica ohlađene turske kafe

nekoliko kockica leda

1 dl hladnog mleka ili biljnog napitka (po želji)

prstohvat cimeta ili kardamoma

Ohlađenu kafu sipajte preko leda, dodajte mleko po želji i pospite cimetom ili kardamomom.

Rezultat je osvežavajući napitak koji zadržava prepoznatljivu aromu turske kafe, ali je idealan za uživanje tokom toplih letnjih dana.